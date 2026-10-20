Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình 2 dự án Luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Ngày 20/10/2026, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--bo-truong-le-manh-hung-trinh-bay-to-trinh-2-du-an-luat-tai-ky-hop-thu-2--quoc-hoi-khoa-xvi-559561.htm