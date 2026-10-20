Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình 2 dự án Luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Một đợt chốt lời diện rộng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã xuất hiện hôm nay, nhưng dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động tốt, đỡ giá và kéo phục hồi về cuối. Cả trăm cổ phiếu đảo chiều tăng mạnh hơn 1%, trong đó chỉ vài mã blue-chips, cho thấy khả năng chấp nhận rủi ro vẫn còn.