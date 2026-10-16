Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Thương hiệu quốc gia phải tạo động lực cho doanh nghiệp vươn lên

227 doanh nghiệp, 499 sản phẩm được công nhận

Chiều tối 16/10, tại Hà Nội, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức, ghi nhận 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của Chương trình. Đây là những doanh nghiệp tiếp tục khẳng định năng lực về chất lượng, đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong trên thị trường.

Phát biểu tại Lễ Công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, sau 23 năm triển khai và tròn 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp trong kỳ xét chọn năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tham quan các gian hàng.

Đáng chú ý, có 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ, trong khi 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên. Theo Bộ trưởng, đây là những con số cho thấy sức bền của chữ tín bởi thương hiệu được đo bằng khả năng duy trì niềm tin qua từng thăng trầm của thị trường.

Tại kỳ xét chọn lần thứ 10, 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá, trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Chương trình không thể chỉ đứng ở vai trò tôn vinh, mà phải trở thành nơi lan tỏa khát vọng vươn lên, để mỗi kỳ xét chọn là một lần nâng chuẩn cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, nhưng thước đo đã có những thay đổi căn bản.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ công bố.

Trong đó, trọng số dành cho đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm. Việc thẩm định đi sâu vào năng lực nghiên cứu - phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ - những động lực tăng trưởng được xác định trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, khách quan, minh bạch, có sự thẩm tra của các bộ, ngành, địa phương. Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Biểu trưng Thương hiệu quốc gia không phải là giải thưởng cho quá khứ, mà là lời cam kết của doanh nghiệp với tương lai.

Thương hiệu phải được tạo dựng từ năng lực thực chất

Nhìn lại hơn hai thập kỷ triển khai, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng đóng góp lớn của Chương trình là đưa việc xây dựng thương hiệu từ những nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp trở thành một quá trình có chuẩn mực, có định hướng và có sự kết nối ở tầm quốc gia giữa Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ thị trường.

Những chuẩn mực đó đã được chuyển hóa thành đầu tư thực chất. 227 doanh nghiệp được công nhận năm 2026 sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp này đang lan tỏa chuẩn mực về quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị, theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, dẫn dắt và nâng đỡ nhau cùng phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh, khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng thế giới lựa chọn, giá trị Việt Nam được đưa ra thị trường quốc tế không chỉ nằm ở hàng hóa, mà còn là năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một quốc gia. Vì vậy, thương hiệu quốc gia phải được hình thành từ chính từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam.

Chuyển mạnh sang kiến tạo, đồng hành

Trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết Bộ Công Thương xác định Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam phải chuyển mạnh từ “xét chọn - tôn vinh” sang “kiến tạo - đồng hành”.

Trước hết, Bộ Công Thương sẽ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời gắn kết thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành, thương hiệu địa phương và thương hiệu doanh nghiệp thành một chỉnh thể cộng hưởng.

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ theo toàn bộ vòng đời thương hiệu, từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường.

Một hướng đi quan trọng khác là gắn chặt xây dựng thương hiệu với xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; phát huy các hiệp định thương mại tự do và mạng lưới thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để thương hiệu Việt hiện diện bài bản, lâu dài tại các thị trường trọng điểm.

Các doanh nghiệp dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Đồng thời, Bộ Công Thương xác định phải giữ gìn uy tín của danh hiệu bằng chính kỷ luật của Chương trình. Tiêu chí sẽ tiếp tục được nâng theo chuẩn quốc tế, tăng cường giám sát cả sau khi doanh nghiệp được công nhận và kiên quyết đưa ra khỏi Chương trình những trường hợp không còn xứng đáng.

Những định hướng này cho thấy yêu cầu đối với Thương hiệu quốc gia Việt Nam đang chuyển từ việc ghi nhận những kết quả đã đạt được sang tạo dựng một nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu lâu dài, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Tại Lễ Công bố, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công Thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để Chương trình ngày càng thực chất, hiệu quả; đồng thời chúc mừng 227 doanh nghiệp được vinh danh và kỳ vọng “Dòng chảy Thương hiệu Việt” ngày càng mạnh mẽ, vươn xa.

Tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách thức triển khai Chương trình, từ “xét chọn - tôn vinh” sang “kiến tạo - đồng hành”, qua đó nâng chuẩn thương hiệu và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.