Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Thương hiệu quốc gia phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam

Tối 16/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.

Lễ Công bố có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp đạt danh hiệu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chụp ảnh cùng đại diện các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, sau 23 năm triển khai và tròn 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp hôm nay.

“Đặc biệt, con số làm tôi ấn tượng nhất là 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ, cùng 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên. Bởi thương hiệu, xét cho cùng, được đo bằng sức bền của chữ tín qua từng thăng trầm của thị trường”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu.

Theo Bộ trưởng, trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Chương trình xác định không thể đứng yên trong vai người tôn vinh, mà phải trở thành nơi lan tỏa khát vọng vươn lên, để mỗi kỳ xét chọn là một lần nâng chuẩn cho cả cộng đồng doanh nghiệp.

Với tinh thần đó, kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, nhưng thước đo đã thay đổi căn bản: trọng số dành cho đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng thang điểm; việc thẩm định đi thẳng vào năng lực nghiên cứu - phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ - đúng những động lực tăng trưởng mà Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, khách quan, minh bạch, có sự thẩm tra của các bộ, ngành, địa phương. Nói cách khác, Biểu trưng Thương hiệu quốc gia hôm nay không phải là giải thưởng cho quá khứ, mà là lời cam kết của doanh nghiệp với tương lai.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng thế giới lựa chọn, cái chúng ta bán ra không chỉ là hàng hóa, mà là năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một quốc gia, Thương hiệu quốc gia, vì thế, phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam (Ảnh: MOIT)

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chia sẻ, nhìn lại hơn hai thập kỷ, đóng góp lớn nhất của Chương trình là đã đưa việc xây dựng thương hiệu từ nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp trở thành một quá trình có chuẩn mực, có định hướng và có sự kết nối ở tầm quốc gia giữa Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ thị trường.

Chuẩn mực ấy đã chuyển hóa thành đầu tư thật, 227 doanh nghiệp được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế.

“Quan trọng hơn, các doanh nghiệp này đang lan tỏa chuẩn mực quản trị, công nghệ, chất lượng và văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị - theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, dẫn dắt và nâng đỡ nhau cùng phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm, khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng thế giới lựa chọn, cái chúng ta bán ra không chỉ là hàng hóa, mà là năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một quốc gia. Thương hiệu quốc gia, vì thế, phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại buổi lễ

Trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương xác định Chương trình phải chuyển mạnh từ xét chọn - tôn vinh sang kiến tạo - đồng hành, tập trung vào bốn hướng:

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; gắn kết thương hiệu quốc gia - thương hiệu ngành - thương hiệu địa phương - thương hiệu doanh nghiệp thành một chỉnh thể cộng hưởng.

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp theo toàn bộ vòng đời thương hiệu: từ xây dựng, quản trị, định giá đến bảo hộ tài sản trí tuệ và xử lý tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài, trên nền tảng dữ liệu số về doanh nghiệp và thị trường.

Thứ ba, gắn chặt xây dựng thương hiệu với xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; phát huy các hiệp định thương mại tự do và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để thương hiệu Việt hiện diện bài bản, lâu dài tại các thị trường trọng điểm.

Thứ tư, giữ gìn uy tín danh hiệu bằng kỷ luật của chính Chương trình: tiêu chí tiếp tục nâng theo chuẩn quốc tế, giám sát cả sau công nhận, kiên quyết đưa ra khỏi Chương trình những trường hợp không còn xứng đáng.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện. Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ba giá trị cốt lõi của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong. Trải qua hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình từng bước tạo dựng một hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu. Thương hiệu không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nhận diện hay truyền thông, mà ngày càng gắn chặt với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và sự phát triển bền vững. Điểm nhất quán của Chương trình là không tách rời thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với uy tín quốc gia. Một sản phẩm Việt Nam được thị trường tin tưởng không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, mà còn góp phần chuyển tải năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh, tinh thần đổi mới và mức độ tin cậy của Việt Nam tới người tiêu dùng và đối tác quốc tế.