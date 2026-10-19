Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường gắn kết đào tạo - nghiên cứu ứng dụng - sản xuất công nghiệp

Thông báo nêu rõ: Ngày 02/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục và Thủ trưởng các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị tham dự, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp của các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu đối với sự phát triển của ngành Công Thương.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp của các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu đối với sự phát triển của ngành Công Thương

Trên cơ sở yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới, Bộ trưởng yêu cầu tập trung thực hiện các định hướng sau:

Thứ nhất, thống nhất nhận thức về vai trò của đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xác định đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực quan trọng để nâng cao trình độ lực lượng sản xuất, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tăng cường gắn kết đào tạo - nghiên cứu ứng dụng - sản xuất công nghiệp, lấy chất lượng nguồn nhân lực, năng lực làm chủ công nghệ và sản phẩm cụ thể làm thước đo kết quả, hiệu quả hoạt động.

Thứ hai, tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu theo chủ trương đã được phê duyệt, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phát huy được năng lực và thế mạnh của từng đơn vị. Quá trình sắp xếp, chuyển giao phải bảo đảm ổn định tổ chức, hoạt động và quyền lợi của người học, viên chức, người lao động.

Thứ ba, rà soát, xác định rõ vị trí, vai trò, thế mạnh và lĩnh vực ưu tiên của từng trường, viện, khắc phục tình trạng đầu tư, đào tạo, nghiên cứu dàn trải, chồng chéo. Tăng cường phân công, phối hợp, liên kết và sử dụng chung nguồn lực trong toàn hệ thống.

Thứ tư, xây dựng, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu sau sắp xếp. Xây dựng, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu tri thức, chuyên gia, năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất của các trường, viện để phục vụ các nhiệm vụ của Bộ và của ngành.

Thứ năm, ưu tiên phát triển năng lực đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực mới và các sản phẩm công nghệ chiến lược của ngành. Việc nghiên cứu phải gắn với chuỗi giá trị từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng đến sản xuất và thương mại hóa, hướng tới tạo ra sản phẩm cụ thể, nâng cao năng suất, năng lực tự chủ công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị của ngành Công Thương.

Thứ sáu, đổi mới cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng khoa học, công nghệ. Chuyển từ bị động tiếp nhận đề xuất sang chủ động xác định các bài toán lớn, nhu cầu thực tiễn để giao nhiệm vụ, đặt hàng các trường, viện. Nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm đầu ra, đơn vị sử dụng, khả năng ứng dụng và thương mại hóa; đồng thời bảo đảm cơ sở khoa học, dữ liệu tin cậy và trách nhiệm giải trình.

Thứ bảy, hoàn thiện cơ chế phối hợp, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đào tạo, nghiên cứu của ngành. Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, trường, viện và doanh nghiệp trong xây dựng chính sách, giải quyết các bài toán lớn của ngành, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ

Đối với nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án, hồ sơ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo theo chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vụ Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo kết luận này, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai và các vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu tri thức, chuyên gia ngành Công Thương, bao gồm thông tin về chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, năng lực nghiên cứu, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất chuyên ngành.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất hình thành các đơn vị, nhóm đơn vị có năng lực đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực mới và sản phẩm công nghệ chiến lược; xây dựng cơ chế liên kết Bộ - trường, viện - doanh nghiệp, bảo đảm gắn kết nghiên cứu với thử nghiệm, sản xuất, ứng dụng và thương mại hóa trong chuỗi giá trị ngành Công Thương.

Đồng thời, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, hoàn thiện Quy chế phối hợp về huy động, sử dụng nguồn lực đào tạo, nghiên cứu của ngành Công Thương.

Đại diện các Trường phát biểu tại buổi làm việc

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm theo hướng tập trung cho các đơn vị có năng lực, thế mạnh và nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường sử dụng chung hạ tầng, thiết bị, hạn chế đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Ngoài ra, rà soát, xử lý các nội dung về tài chính, tài sản, dự án đầu tư liên quan đến quá trình sắp xếp, chuyển giao các cơ sở đào tạo. Đối với các trường cao đẳng chuyển giao về địa phương, khẩn trương hoàn thành các thủ tục quyết toán, xử lý các dự án đầu tư công theo quy định trước khi bàn giao.

Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, các trường, viện và doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất mô hình thử nghiệm bán công nghiệp nhằm tạo điều kiện chuyển kết quả nghiên cứu từ quy mô phòng thí nghiệm sang thử nghiệm, sản xuất và thương mại hóa.

Song song với đó, nghiên cứu, tham mưu cơ chế hình thành không gian thử nghiệm, ươm tạo và sản xuất thử nghiệm trong các trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp, khu công nghiệp và tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có điều kiện phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Cục Điện lực chủ động cụ thể hóa các yêu cầu quản lý nhà nước, quy hoạch và phát triển hệ thống điện thành các bài toán, nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể để đặt hàng các trường, viện có năng lực thực hiện. Tăng cường phối hợp với Viện Năng lượng, Trường Đại học Điện lực và các đơn vị liên quan trong nghiên cứu, tính toán, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và giải quyết các bài toán kỹ thuật của ngành điện.

Đại diện các Viện phát biểu tại buổi làm việc

Các Vụ, Cục thuộc Bộ, các đơn vị chủ động huy động các trường, viện có năng lực phù hợp tham gia xây dựng thể chế, chiến lược, chính sách và làm việc với địa phương, bộ, ngành, đối tác; khai thác, sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu của các trường, viện.

Các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu tập trung phát triển năng lực đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu gắn với Chiến lược phát triển ngành; chú trọng các lĩnh vực công nghệ chiến lược và năng lực thiết kế, làm chủ công nghệ; gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ năng và nhu cầu của doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ động đề xuất, tham gia các nhiệm vụ do Bộ, các Vụ, Cục giao hoặc đặt hàng. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Khuyến khích thành lập, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trung tâm ươm tạo phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng đơn vị.

Ngoài ra, căn cứ Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược của ngành Công Thương, rà soát năng lực đào tạo, nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất để xác định các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng tham gia nghiên cứu, phát triển và làm chủ. Chủ động phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ và doanh nghiệp xây dựng nhiệm vụ cụ thể, gắn nghiên cứu với thử nghiệm, sản xuất, ứng dụng và thương mại hóa.

Đối với các trường cao đẳng chuyển giao về địa phương, chủ động phối hợp với cơ quan tiếp nhận để hoàn thành việc chuyển giao theo quy định, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục và quyền lợi của người học, viên chức, người lao động.