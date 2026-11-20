Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công Thương)

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, đoàn Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này.

Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc khai mạc vào sáng 20/11, do Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức. Đây là diễn đàn kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với trên 800 đại biểu đăng ký tham dự, đến từ 570 doanh nghiệp hai nước.

Không khí khẩn trương trong công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công Thương)

Diễn đàn thu hút lãnh đạo, doanh nghiệp nhiều địa phương hai nước

Từ ngày 18/11/2026, các đoàn địa phương Việt Nam lần lượt xuất cảnh sang Vân Nam. Sáng 18/11, qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đoàn tỉnh Lào Cai do đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và đoàn tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn được lãnh đạo tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà đón tại cửa khẩu. Cùng ngày, đoàn tỉnh Điện Biên do đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu qua Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Lai Châu).

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy dẫn đầu đoàn đại biểu hai tỉnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai sáng 18/11/2026 (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Theo chương trình, Bí thư Tỉnh ủy bốn tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên dự hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa và tham gia nhiều sự kiện khác.

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia Đoàn giao dịch thương mại và đầu tư của Bộ Công Thương tại Côn Minh từ ngày 18 tới 21/11/2026. Hồ sơ đăng ký do Cục Xúc tiến thương mại tiếp nhận từ cuối tháng 10, ưu tiên lãnh đạo doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định hợp tác, đầu tư; doanh nghiệp có biên bản ghi nhớ đề xuất trao tại Diễn đàn. Đến nay số doanh nghiệp Việt Nam đăng ký, theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Nhiều sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp 2 nước được trưng bày tại vị trí nổi bật

Khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hai nước bố trí nổi bật. Phía Việt Nam dựng khu quảng bá tiềm năng, thế mạnh, dự án đầu tư trọng điểm với quy mô dự kiến 30 gian, mỗi gian khoảng 5 m², có màn hình, catalogue, video giới thiệu. Các tỉnh, trong đó có Đắk Lắk, Lạng Sơn, đã mời doanh nghiệp địa phương đăng ký trưng bày, giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư tới doanh nghiệp khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tham quan khu trưng bày sản phẩm (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công Thương)

Phiên giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước diễn ra từ 8 giờ 30 tới 9 giờ 30 sáng 20/11, ngay tại khu trưng bày, trước phiên chính thức. Doanh nghiệp được xếp theo nhóm lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tham quan khu trưng bày trước khi vào hội trường.

Hội trường bố trí dịch cabin Việt - Trung, thiết bị nghe dịch đặt sẵn trên bàn đại biểu, lời dẫn đọc song ngữ. Trước phiên chính thức, đại biểu xem phim giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam cùng phim giới thiệu tỉnh Vân Nam.

Doanh nghiệp yến sào Nha Trang của Việt Nam giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ biên giới Trung - Việt ở Hà Khẩu tháng 11/2026 (Ảnh: Côn Minh Nhật Báo)

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, logistics, công nghiệp và năng lượng.