Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi 4 luật

Sáng 28/10, tại Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026, Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) đã chính thức trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ (Government Leadership Award) cho Chính phủ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hội đồng giám khảo quốc tế đạt sự đồng thuận tuyệt đối để vinh danh một quốc gia, ghi nhận những dấu ấn đột phá về hạ tầng kết nối, chính sách viễn thông và phổ cập kỹ năng số.