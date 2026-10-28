Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi 4 luật
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã phát biểu tiếp thu, giải trình.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--bo-truong-le-manh-hung-phat-bieu-tiep-thu--giai-trinh-y-kien-dai-bieu-quoc-hoi-ve-du-thao-luat-sua-doi-4-luat-561655.htm