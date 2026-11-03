Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 3/11, Thủ tướng Hun Manet cho biết chính phủ nước này sẽ từng bước tiếp nhận tài trợ chương trình bữa ăn học đường tại hơn 280 trường hiện được Chương trình Lương thực thế giới (WFP) hỗ trợ, trong bối cảnh tổ chức này dự kiến rút dần viện trợ trong những năm tới.