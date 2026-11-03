Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 3/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã phát biểu tiếp thu, giải trình.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--bo-truong-le-manh-hung-phat-bieu-tiep-thu--giai-trinh-y-kien-dai-bieu-quoc-hoi-ve-du-an-luat-sua-doi--bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-dien-luc-563307.htm