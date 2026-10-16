Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu bốn yếu tố để doanh nghiệp trẻ tham gia thị trường toàn cầu

Đổi mới quản trị để doanh nghiệp lớn mạnh

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp chủ trì, điều hành Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với thanh niên Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức trẻ, đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ chương trình, đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, đại biểu Nguyễn Bá Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Madin Chem (doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 3 năm liên tiếp) nêu vấn đề: Doanh nghiệp trẻ cần nâng cao những năng lực gì và Bộ Công Thương có giải pháp nào hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Bá Thái, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng cần chuẩn bị hai năng lực rất quan trọng: “Trong thì quản trị, ngoài thì thị trường”, để có thể vươn ra được thị trường toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao đổi cùng đại biểu Nguyễn Bá Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Madin Chem. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trước hết, cần phải hoạch định một chiến lược vươn ra thị trường toàn cầu một cách rõ ràng về mục tiêu, định hướng.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong việc hoạch định đó, cần tập trung vào nâng cao 4 năng lực để tham gia hội nhập vào thị trường toàn cầu:

Một là, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn nhân lực đủ tầm tham gia thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp cần chuyển sang tư duy quản trị theo chuỗi giá trị, hệ sinh thái đa tầng và toàn cầu; chú trọng tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác giả. Đồng thời, nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và đàm phán quốc tế.

Hai là, cần phải nâng cao là phải chuẩn hóa các giá trị, sản phẩm, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm thương mại và dịch vụ cũng như phải làm sao đáp ứng được và trang bị cho các sản phẩm của mình những chứng chỉ quốc tế.

Ba là, cần chuẩn bị năng lực về chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng thương mại của doanh nghiệp, đặc biệt là các công cụ để quản trị như ERP hay CRM để có thể tham gia vào các chuỗi giá trị.

Bốn là, phải chú trọng xây dựng thương hiệu và định vị giá trị sản phẩm của mình, đặc biệt là năng lực tạo ra các sản phẩm có sự khác biệt.

Đại biểu Nguyễn Bá Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Madin Chem (doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 3 năm liên tiếp). Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tiếp sức doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới

Về phía Bộ Công Thương, Bộ trưởng xác định sẽ cùng với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và các chiến lược hỗ trợ cho doanh nghiệp không chỉ là ở trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.

Vấn đề thứ nhất là Bộ Công Thương tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách. Thời gian qua Bộ đã đưa Luật Thương mại điện tử và Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại điện tử vào đời sống, tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp và thị trường. Bộ cũng chuẩn bị trình Quốc hội luật sửa đổi 4 luật: Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt sắp tới sẽ trình Quốc hội Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm giúp cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Vấn đề thứ hai là tập trung mở cửa và hội nhập thị trường, ký kết các hiệp định thương mại tự do mới và khai thác tối đa các lợi thế của các hiệp định này. Bộ Công Thương đã hình thành nền tảng về quản trị thị trường nước ngoài và các FTA trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Vấn đề thứ ba là về xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cũng đã tham mưu cho Chính phủ đưa ra các chương trình và chiến lược xúc tiến thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua hệ thống thương vụ, và đặc biệt là xây dựng thương hiệu quốc gia, tập trung triển khai chương trình Go Global cùng với các doanh nghiệp.

Vấn đề thứ tư là Bộ Công Thương triển khai các chính sách về phòng vệ thương mại để giúp các doanh nghiệp cảnh báo sớm nguy cơ khi tham gia thị trường nước ngoài cũng như kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 do Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).