Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu ba định hướng đưa hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Ba Lan bứt phá

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan.

Định hình hướng hợp tác mới

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, hai nước Việt Nam và Ba Lan có nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trên nền tảng tin cậy chính trị và sự gắn bó đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cần tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột và động lực quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu, nêu 3 định hướng mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa Việt Nam - Ba Lan.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược mở ra cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Bộ trưởng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc, các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngày càng cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ba Lan định hình những hướng hợp tác mới, không chỉ mở rộng giao thương mà còn tăng cường liên kết sản xuất, đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi giá trị.

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan.

Đáng chú ý, Bộ trưởng nhấn mạnh, hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có nhiều tiềm năng, thế mạnh để hỗ trợ cho nhau. Ba Lan là một trong những nền kinh tế năng động của châu Âu, có thế mạnh về công nghiệp, khoa học - công nghệ, logistics và hệ thống phân phối, đồng thời giữ vai trò kết nối quan trọng tại khu vực Trung và Đông Âu.

Trong khi đó, Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực ASEAN, là nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và có mạng lưới liên kết kinh tế với nhiều thị trường lớn trên thế giới.

“Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khu vực ASEAN, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại Ba Lan và tiếp cận sâu hơn với thị trường Liên minh châu Âu”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ba định hướng hợp tác giữa Việt Nam - Ba Lan

Đáng chú ý, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, trong giai đoạn tới, Hiệp định EVFTA tiếp tục tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, khai thác các ưu đãi thương mại và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng. Điều quan trọng là chuyển hóa các lợi thế và cơ hội thành những hợp đồng thương mại, dự án đầu tư và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan có sự tham dự đông đảo của cộng đồng, doanh nghiệp hai nước.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh ba định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam và Ba Lan trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tăng cường trao đổi thông tin, tháo gỡ rào cản về thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và logistics, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ ba, phát huy vai trò các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp trong kết nối đối tác, hỗ trợ triển khai các dự án và kịp thời tháo gỡ khi có khó khăn vướng mắc.

“Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Ba Lan”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định và tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự quan tâm và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng với sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam - Ba Lan sẽ có những bước phát triển mới, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai bên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, phía Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác song phương để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác tiếp cận thông tin thị trường, kết nối với các hiệp hội ngành hàng, nhà sản xuất và hệ thống phân phối.

Ngay sau bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ có bài phát biểu chỉ đạo.