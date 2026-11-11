Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Honda Nhật Bản

Cùng ngày 10/11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Daiki Mihara, Giám đốc Điều hành Kinh doanh khối Ô tô, Tập đoàn Honda Nhật Bản.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp của Honda đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong suốt 30 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe máy và ô tô.

Bộ trưởng ghi nhận sự hiện diện và phát triển của Honda tại Việt Nam không chỉ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp mà còn đóng vai trò tích cực trong phát triển chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng mạng lưới nhà cung ứng và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, trình độ công nghệ và sức cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam.

Trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp ô tô, Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tự chủ và bền vững, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng hoàn nghênh những chia sẻ, báo cáo của Tập đoàn Honda về tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh, gồm những tiến bộ công nghệ mới “Honda Hybrid”, chiến lược phát triển sản phẩm giai đoạn 2027–2030, lộ trình sản xuất các dòng xe hybrid thế hệ mới tại Việt Nam phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển công nghiệp ô tô trong nước. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị Honda luôn tính đến sự liên kết với ngành công nghiệp phụ trợ cũng như doanh nghiệp Việt Nam trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Honda trên toàn cầu.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô, Việt Nam đã ban hành các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, các dòng xe ô tô hybrid đáp ứng điều kiện theo quy định được áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức thuế suất đối với xe chạy xăng cùng loại. Chính sách này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường xe hybrid, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà sản xuất như Honda nghiên cứu mở rộng hoạt động sản xuất, lắp ráp các dòng xe hybrid tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công Thương coi trọng sự hiện diện và những đóng góp của Honda tại Việt Nam, đồng thời mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư, sản xuất, nghiên cứu và phát triển công nghệ, góp phần thúc đẩy công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng toàn cầu.