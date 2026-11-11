Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng của Nhật Bản

Sáng ngày 10/11/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với đại diện Lãnh đạo các tập đoàn gồm Sojitz, Shin-Etsu và Iwatani của Nhật Bản để trao đổi về khả năng, cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển công nghiệp khoáng sản với Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với đại diện Lãnh đạo các tập đoàn của Nhật Bản.

Tháp tùng Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng có lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Năng lượng – Dầu khí, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, chuyển giao công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các tập đoàn có năng lực, có công nghệ đồng thời mong muốn các hoạt động đầu tư ngày càng gắn với phát triển bền vững, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam xác định việc đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao năng lực tự chủ về nguyên liệu, công nghệ và sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, chú trọng phát triển đồng bộ chuỗi giá trị từ khai thác, chế biến sâu khoáng sản thiết yếu đến sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chia sẻ thông tin về chính sách, chiến lược và điều kiện của Việt Nam trong hợp tác, phát triển công nghiệp khoáng sản thiết yếu

Các tập đoàn Nhật Bản đã được Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trực tiếp định hướng, chia sẻ thông tin về chính sách, chiến lược và điều kiện của Việt Nam trong hợp tác, phát triển công nghiệp khoáng sản thiết yếu. Đại diện các Tập đoàn đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển ổn định tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, hóa chất, sản xuất nam châm vĩnh cửu… Các tập đoàn sau khi báo cáo về tình hình hoạt động, kế hoạch, chiến lược phát triển đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm các cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản tại Việt Nam.

Trên cơ sở thế mạnh của từng Tập đoàn, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị các tập đoàn Nhật Bản tăng cường kết nối với các cơ quan chuyên môn, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm hiểu nhu cầu, cơ hội hợp tác thực tế giúp Việt Nam phát triển phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược ổn định, bền vững trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật của hai nước.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị các tập đoàn Nhật Bản tăng cường kết nối với các cơ quan chuyên môn, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam

Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn nghiên cứu, hiện thực hóa các cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo các điều kiện về chuyển giao công nghệ, chế biến sâu khoáng sản thiết yếu… hình thành chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Bộ Công Thương sẵn sàng trao đổi, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam.