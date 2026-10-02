Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Cục Năng lượng - Dầu khí

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí Trần Thanh Tùng đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2026 của Cục.

Cục NLDK được thành lập vào tháng 9/2026, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong các lĩnh vực: Dầu khí, than, công nghiệp chế biến dầu khí, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí, năng lượng mới và năng lượng khác, chuyển dịch năng lượng và các nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia.

Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí Trần Thanh Tùng báo cáo tại buổi làm việc.

Về định hướng, mục tiêu năm 2026, lãnh đạo Cục NLDK cho biết, Cục sẽ tập trung thực hiện theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các nghị quyết, đề án, chiến lược, quy hoạch được phân công quản lý. Bảo đảm các văn bản thuộc trách nhiệm được xây dựng, xử lý đạt chất lượng cao, giải quyết đúng thời gian quy định. Cùng với đó, tập trung xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Dầu khí trong tháng 12/2026.

Xây dựng Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành Điều chỉnh quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực dầu khí và than, năng lượng mới (hydrogen, SAF…). Xây dựng, thực hiện các giải pháp bảo đảm cung cấp đủ than, khí cho sản xuất điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; chuyển dịch năng lượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã trao đổi, đóng góp ý kiến đối với định hướng hoạt động của Cục NLDK, trong đó tập trung vào yêu cầu phối hợp giữa các đơn vị trong xây dựng chính sách, hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm nguồn cung năng lượng và xử lý những vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh Cục NLDK có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực dầu khí, than, năng lượng mới và chuyển dịch năng lượng.

Bộ trưởng đề nghị Cục NLDK sớm ổn định tổ chức, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, bám sát các nhiệm vụ được giao và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tế. Bên cạnh đó, Cục NLDK cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực phụ trách; theo dõi việc triển khai các chiến lược, quy hoạch, đề án, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bộ trưởng cũng lưu ý, Cục NLDK cần quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh năng lượng, nguồn cung than, khí cho sản xuất điện; thường xuyên theo dõi tình hình cung - cầu năng lượng để kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp. Đồng thời đề nghị Cục NLDK tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Bộ, các tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.