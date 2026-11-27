Chiều 27/11, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm Phó Trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Bắc Ninh về phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng. Tham gia đoàn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO). Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đồng chủ trì; cùng dự có Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Xuất khẩu chiếm 20% quy mô cả nước

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chúc mừng những kết quả nổi bật của Bắc Ninh. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đạt trên 3,3 triệu tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng trên 20%. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 260 tỷ USD, xuất khẩu chiếm 20% quy mô cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài, giải ngân đầu tư công đều đạt kết quả tốt.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đồng chủ trì buổi làm việc

Cùng với ghi nhận, Bộ trưởng chỉ ra ba vấn đề mà theo đồng chí cũng là vấn đề chung của nền kinh tế.

Thứ nhất, quy mô sản xuất rất lớn nhưng giá trị tăng thêm còn thấp. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 89,4% giá trị sản xuất công nghiệp; tỷ lệ giá trị tăng thêm trên giá trị sản xuất chỉ khoảng 12,8%. Đây là thách thức lớn với mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 40 đến 45%.

Thứ hai, cần chủ động trước biến động của thị trường xuất khẩu. Cả nước có khoảng 35 thị trường đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, tám thị trường trên 10 tỷ USD, song kim ngạch vẫn tập trung vào một số thị trường lớn. "Bắc Ninh cũng nằm trong nhóm rủi ro chung của cả nước, đây là vấn đề cần lưu ý", Bộ trưởng nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp cần được hỗ trợ đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường, tuân thủ chặt chẽ quy định về xuất xứ hàng hóa, đồng thời đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt thị trường trong nước.

Thứ ba, điện, đất đai và vật liệu xây dựng đang trở thành những điểm nghẽn cần tháo gỡ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Bắc Ninh kiến nghị 12 nhóm vấn đề

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh báo cáo tình hình tại hội nghị cho biết: Bắc Ninh đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thử nghiệm mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín gắn xử lý rác, sản xuất giấy với phát nhiệt, phát điện. Thành phố nêu 12 kiến nghị, tập trung ba lĩnh vực. Về năng lượng, Bắc Ninh đề nghị sớm hoàn thiện cơ chế cho hệ thống pin lưu trữ (BESS), phân cấp quyết định các dự án năng lượng phân tán quy mô nhỏ, cho thí điểm đồng phát nhiệt điện quy mô 1 đến 5 MW và lưới điện siêu nhỏ trong khu, cụm công nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về lưới truyền tải.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh phát biểu.

Về công nghiệp, thành phố đề nghị sớm ban hành nghị định về quản lý, phát triển khu, cụm công nghiệp và điều phối nguồn cát, đá từ các địa phương lân cận cho các dự án trọng điểm. Về thương mại, Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, thí điểm kho ngoại quan phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang và điều chỉnh phân cấp xử phạt của lực lượng quản lý thị trường cho phù hợp mô hình tổ chức mới.

Lãnh đạo các cục, vụ của Bộ và EVN đã giải đáp từng nhóm kiến nghị. Cục Điện lực cam kết xử lý đấu nối điện gió Yên Dũng trong 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, xem xét đề xuất bổ sung nguồn điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên cơ sở tính khả thi và khả năng giải tỏa công suất.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài lưu ý hạn chế tối đa việc lùi tiến độ các dự án nguồn điện; lưới truyền tải phải đi trước, có tính toán dài hạn, sớm đưa lưới 500 kV vào các trung tâm phụ tải. Thứ trưởng đề nghị thành phố phối hợp với Cục Điện lực xử lý vấn đề BESS, nguồn điện quy mô nhỏ trong khuôn khổ pháp luật hiện hành; thu hút đầu tư chế biến silic, sản xuất wafer và tế bào quang điện để tăng giá trị trong nước.

Chuyển từ trung tâm lắp ráp sang trung tâm công nghệ cao

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương của Bắc Ninh chuyển từ trung tâm lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, mục tiêu này phải được cụ thể hóa bằng những giải pháp rõ ràng.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận.

Một là, lập cơ chế kết nối thông tin thường xuyên. Bộ trưởng đề nghị hai bên triển khai ngay cơ chế phối hợp xử lý vướng mắc phát sinh. Vụ Kế hoạch - Tài chính là đầu mối kết nối với Sở Công Thương Bắc Ninh, tiếp nhận thông tin, phân công đơn vị xử lý với thời hạn cụ thể. Vụ tổng hợp, phân nhóm 12 kiến nghị của thành phố, kể cả những nội dung chưa trao đổi tại cuộc họp, giao từng đơn vị giải quyết và trả lời toàn bộ trước ngày 15/12.

Hai là, nâng giá trị trong chuỗi cung ứng. Thành phố cần bám sát các chỉ tiêu Quốc hội giao về công nghiệp chế biến, chế tạo và tỷ lệ nội địa hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn như Samsung, Foxconn, Amkor để đánh giá nhu cầu cung ứng, phối hợp với Bộ triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 40 đến 45% theo lộ trình. Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, ưu tiên khâu thiết kế, nghiên cứu và phát triển, nhất là các công đoạn cốt lõi.

Ba là, năng lượng phải đi trước một bước. Là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, Bắc Ninh cần tính toán rõ khả năng tự bảo đảm năng lượng trong điều kiện tối ưu; phần còn lại Trung ương có trách nhiệm bảo đảm, không để thiếu điện. Bộ trưởng giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với thành phố, EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và NSMO rà soát tiến độ từng công trình lưới điện cao áp, siêu cao áp, chuẩn bị phương án cấp điện mùa nắng nóng năm 2027, kể cả khi các công trình trọng điểm chậm đóng điện. Vướng mắc phát sinh ở xã, phường nào thì tập trung giải quyết tại đó. Thành phố cần đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh các dự án nguồn điện nền, bởi không tăng nguồn nền sẽ rất khó tích hợp thêm năng lượng tái tạo. Về vốn cho đầu tư năng lượng, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, trao đổi với Ngân hàng Nhà nước xem xét giải pháp hỗ trợ tín dụng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bốn là, tháo gỡ vật liệu xây dựng, thương mại và logistics. Đơn vị phụ trách địa chất, khoáng sản đề xuất phương án điều phối cát, đá và các vật liệu Bắc Ninh chưa tự chủ được, đồng thời rà soát nguồn vật liệu dư thừa để cân đối giữa các địa phương. Các đơn vị phụ trách xuất nhập khẩu, quản lý thị trường hỗ trợ thành phố phát triển logistics theo nhu cầu thực tế, nhất là kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cục Thương mại điện tử phối hợp với Bộ Công an chia sẻ dữ liệu, hướng dẫn địa phương phát triển thương mại điện tử.