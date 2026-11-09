Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác công nghiệp, thương mại và năng lượng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei. (Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên)

Tham dự Kỳ họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; cùng một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Hai Bộ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai các cam kết tại Tuyên bố chung của Kỳ họp lần thứ 7. Thương mại song phương tiếp tục phát triển, đạt 51,5 tỷ USD năm 2025, lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD; kim ngạch 9 tháng đầu năm 2026 đạt 44 tỷ USD. Trên cơ sở đó, hai Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng kim ngạch thương mại hai nước có thể đạt 60 tỷ USD trong năm 2026.

Trước những biến động của kinh tế khu vực và thế giới, hai Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban hỗn hợp trong duy trì đối thoại, phối hợp tháo gỡ khó khăn và xác định các ưu tiên hợp tác giữa hai nước.

Về thương mại, hai bên nhất trí tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa. Hai bên đồng thời nhấn mạnh việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), gắn với tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại khu vực và đa phương.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và kinh tế số; tăng cường kết nối hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp. (Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên)

Về năng lượng, hai Bộ trưởng khẳng định tiếp tục hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng sạch, phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của mỗi nước. Hai bên ghi nhận kết quả hợp tác trong khuôn khổ Cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á (AZEC), nhất trí thúc đẩy các dự án điện khí, năng lượng tái tạo và công nghệ năng lượng mới.

Trên cơ sở Bản thỏa thuận về hợp tác điện hạt nhân được ký kết trong dịp này, hai Bộ trưởng trao đổi về định hướng hợp tác phát triển điện hạt nhân trong tương lai. Hai bên cũng thảo luận về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực; nhấn mạnh hợp tác bảo đảm an ninh nguồn cung, nâng cao năng lực dự trữ dầu và tham gia các sáng kiến năng lượng khu vực, trong đó có Sáng kiến POWERR Asia của Nhật Bản.

Về công nghiệp, hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng cường liên kết doanh nghiệp nhằm phát triển các chuỗi cung ứng chiến lược ổn định, bền vững và có khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế toàn cầu. Hai bên trao đổi về nhu cầu, phương hướng hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu; phía Việt Nam chia sẻ các chủ trương, chính sách liên quan.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị phía Nhật Bản phát huy thế mạnh, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ô tô, nhất là trong nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bộ trưởng cũng đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực cơ điện tử, kỹ thuật chính xác, tự động hóa, bán dẫn và các công nghệ sản xuất mới nổi; chia sẻ kinh nghiệm phát triển, quản lý khu công nghiệp, vận hành mô hình khu công nghiệp sinh thái, qua đó thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo.

Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác công nghiệp, thương mại và năng lượng. (Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên)

Kết thúc Kỳ họp, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các định hướng đã thống nhất thành những hoạt động hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.