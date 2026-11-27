Khẳng định vai trò của CPTPP trong thương mại toàn cầu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chào mừng các đại biểu tham dự Phiên họp cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) lần thứ 11. “Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay không chỉ thể hiện sự ủng hộ quý báu đối với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của tất cả các thành viên đối với sự phát triển và tương lai của Hiệp định CPTPP”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026 - Lê Mạnh Hùng chủ trì Phiên họp cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Bộ trưởng cũng nhận định, chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc của môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu. Những yếu tố bất định ngày càng gia tăng, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cùng với tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra những thách thức mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng và hợp tác kinh tế quốc tế.

Trong bối cảnh đó, những giá trị và nguyên tắc mà chúng ta cùng theo đuổi trong khuôn khổ CPTPP càng trở nên có ý nghĩa. CPTPP không chỉ là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao, mà còn là minh chứng cho niềm tin chung của chúng ta vào một môi trường thương mại mở, minh bạch, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ.

Toàn cảnh Phiên họp cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục phát huy vai trò của CPTPP trong thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa biên, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu của các nền kinh tế thành viên trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

CPTPP hướng tới những ưu tiên và động lực phát triển mới

Nhìn lại năm 2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá, tinh thần hợp tác, trách nhiệm và đồng thuận của tất cả các thành viên đã góp phần mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

“Chúng ta đã có những bước tiến trong việc nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, thúc đẩy tiến trình nâng cấp, mở rộng CPTPP và triển khai các hoạt động hợp tác nhằm bảo đảm Hiệp định tiếp tục đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn phát triển kinh tế và thương mại quốc tế”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng các quan chức CPTPP chụp ảnh chung.

Các thành viên CPTPP đã có những nỗ lực quan trọng trong việc tăng cường kết nối và đối thoại với các đối tác bên ngoài, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của CPTPP trong cấu trúc kinh tế và thương mại khu vực cũng như toàn cầu.

Đặc biệt, trong năm nay, các thành viên đã dành sự quan tâm nhiều hơn đến việc tăng cường kết nối, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ những khó khăn, đề xuất các sáng kiến và đóng góp vào quá trình nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định.

Thành công của CPTPP không chỉ được đo bằng mức độ mở cửa thị trường hay những tiến bộ trong đàm phán, mà quan trọng hơn, bằng những cơ hội và lợi ích thiết thực mà Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp và người dân các nền kinh tế thành viên.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam hết sức trân trọng và đánh giá cao tinh thần hợp tác xây dựng, sự ủng hộ và những đóng góp thiết thực của tất cả các thành viên.

Bộ trưởng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực không ngừng của các quan chức cấp cao, các Ủy ban và các nhóm công tác trong suốt thời gian qua. Chính những nỗ lực chung đó đã tạo nền tảng vững chắc để chúng ta hướng tới những kết quả tích cực và thực chất tại Phiên họp Hội đồng.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trao đổi với các đại biểu trước các phiên họp.

Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 không chỉ là dịp để các thành viên nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm 2026, mà còn là cơ hội quan trọng để cùng định hình những ưu tiên và định hướng phát triển của CPTPP trong giai đoạn tiếp theo.

Tại phiên họp lần này, các thành viên cùng xem xét những kết quả thực thi Hiệp định, rà soát tiến độ đàm phán nâng cấp Hiệp định và tiến trình kết nạp thành viên mới, đồng thời thảo luận các định hướng nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên, mở rộng kết nối với các đối tác và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của CPTPP.

“Tôi mong rằng những quyết định và định hướng được thống nhất tại Phiên họp Hội đồng lần này sẽ tạo thêm động lực để CPTPP tiếp tục phát triển, không chỉ về quy mô và phạm vi hợp tác, mà còn về chiều sâu, chất lượng và hiệu quả của liên kết kinh tế giữa các thành viên”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tin tưởng: Với tinh thần đoàn kết, xây dựng, trách nhiệm và đồng thuận, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một CPTPP ngày càng vững mạnh, năng động, rộng mở và có khả năng thích ứng cao; một CPTPP tiếp tục là hình mẫu về hợp tác kinh tế dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực vào sự ổn định, tăng trưởng và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.