Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Biến tiềm năng hợp tác Việt Nam - Chile thành kết quả cụ thể

Ba hướng mở rộng hợp tác kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Chile Jose Antonio Kast và phu nhân Maria Pia Adriasola de Kast đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Tổng thống Chile Jose Antonio Kast và Phu nhân Maria Pia Adriasola de Kast (hàng ghế trên cùng bên phải) tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo thêm động lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam và Chile tuy cách xa về địa lý nhưng có nhiều lợi ích gần gũi, cùng coi trọng hội nhập, thương mại mở và đa dạng hóa thị trường. Chile là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN.

Trong ASEAN, hai nước đã thiết lập nền tảng hợp tác thuận lợi thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), đồng thời cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,78 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước. Đây là kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mức độ bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Phân tích lợi thế của mỗi bên, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, Chile có thế mạnh về khoáng sản, nguyên liệu công nghiệp, nông sản và công nghệ khai khoáng. Trong khi đó, Việt Nam có năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu ngày càng phát triển trong các ngành điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản và thủy sản.

Đây là cơ sở để hai bên không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán hàng hóa mà còn có thể liên kết sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Để chuyển tiềm năng thành kết quả cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác.

Thứ nhất, khai thác thực chất các ưu đãi của VCFTA và CPTPP, chủ động tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa các hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối. Mỗi cuộc gặp tại diễn đàn cần hướng tới những đơn hàng, hợp đồng và dự án khả thi.

Thứ hai, mở rộng hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ như khai khoáng và chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. Bộ trưởng cũng đề nghị khuyến khích các dự án gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Thứ ba, cùng tháo gỡ những điểm nghẽn trong giao thương, nhất là chi phí logistics, khoảng cách vận chuyển, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm dịch. Các cơ quan chức năng cần tăng cường trao đổi, tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; phát huy vai trò của Chile như một cầu nối với Nam Mỹ và Việt Nam như một cửa ngõ vào ASEAN.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu 3 hướng hợp tác nhằm biến tiềm năng thành kết quả cụ thể.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định, Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chile, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực. Đồng thời bày tỏ mong muốn, từ diễn đàn, hai bên sẽ hình thành thêm những kết nối bền vững, đóng góp cụ thể vào quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Chile.

Chile mong muốn mở rộng đầu tư, kết nối sản xuất với Việt Nam

Cùng chia sẻ về triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna cho rằng, nhiệm vụ hiện nay là chuyển hóa nền tảng quan hệ tốt đẹp thành những cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác sản xuất.

Theo ông Francisco Pérez Mackenna, Chính phủ Chile đang thúc đẩy sáng kiến “Choose Chile” nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng thông qua chính sách đối ngoại, đồng thời quảng bá Chile như một điểm đến đầu tư, công nghệ và nhân lực.

Để hỗ trợ thu hút đầu tư, Chile đang thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống thuế, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích đầu tư và tăng tính chắc chắn về pháp lý. Một trong những biện pháp chủ yếu là giảm dần thuế thu nhập doanh nghiệp từ 27% xuống 23% vào năm 2029, cùng với việc tái hợp nhất hệ thống thuế và đưa vào cơ chế bảo đảm tính ổn định về thuế đối với các khoản đầu tư dài hạn.

Chile cũng nỗ lực đơn giản hóa thủ tục cấp phép, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Chile, đầu tư không chỉ cần cơ hội mà còn cần niềm tin, sự ổn định và những quy định rõ ràng trong dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna phát biểu tại diễn đàn.

Ông Francisco Pérez Mackenna cho biết, Chile có một trong những mạng lưới hiệp định thương mại rộng lớn nhất thế giới, kết nối với 65 thị trường, chiếm hơn 88% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Mạng lưới này tạo thuận lợi cho tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời định vị Chile như một nền tảng chiến lược cho đầu tư, đa dạng hóa sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh sang Mỹ Latinh cũng như các khu vực khác.

Về thế mạnh sản xuất, Chile là nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới, một trong những nhà sản xuất lithium hàng đầu, nhà sản xuất cá hồi nuôi đứng thứ hai thế giới và là quốc gia sản xuất rượu vang có vị thế quốc tế. Chile cũng là nhà sản xuất, xuất khẩu thực phẩm quan trọng, với các sản phẩm được công nhận nhờ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và độ tin cậy.

Trong hợp tác với Việt Nam, Chile nhìn thấy cơ hội gia tăng sự hiện diện của thịt và cá hồi tại thị trường Việt Nam. Các nhà sản xuất Chile mong muốn mở rộng, đa dạng hóa danh mục hàng hóa xuất khẩu, đưa đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp hai nước.

Không chỉ tập trung vào xuất khẩu hàng hóa, Bộ trưởng Ngoại giao Chile cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực tạo giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ và phát triển năng lực sản xuất mới.

Trong đó, năng lượng sạch và phương tiện giao thông điện là những lĩnh vực có tính bổ trợ rõ nét. Chile sở hữu nguồn tài nguyên chiến lược như đồng, lithium cùng tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời; Việt Nam đã phát triển năng lực công nghiệp và công nghệ. Việc kết hợp những lợi thế này có thể mở ra các hướng hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tìm thấy tại Chile những cơ hội đầu tư, sản xuất và mở rộng hoạt động sang khu vực Mỹ Latinh. Đồng thời, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Chile lựa chọn Việt Nam làm đối tác để mở rộng kinh doanh và tham gia vào các chuỗi giá trị năng động.

Theo ông, mục tiêu hợp tác không chỉ là gia tăng trao đổi thương mại mà còn xây dựng quan hệ kinh tế sâu sắc hơn, trong đó doanh nghiệp hai nước cùng đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chile đã giới thiệu các cơ hội đầu tư, thương mại, đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đơn vị phát triển dự án.