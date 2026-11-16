Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ba hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Chile thực chất, hiệu quả hơn

Sáng 16/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Xúc tiến xuất khẩu Chile (ProChile) tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, khai mở cơ hội hợp tác và chuyển hóa tiềm năng thương mại, đầu tư thành các kết quả hợp tác cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam và Chile tuy cách xa về địa lý nhưng có nhiều lợi ích gần gũi: cùng coi trọng hội nhập, thương mại mở và đa dạng hóa thị trường. Chile là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN. Hai nước đã thiết lập nền tảng hợp tác thuận lợi thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile và cùng tham gia Hiệp định CPTPP.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước. Kết quả này đáng khích lệ, song vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mức độ bổ trợ của hai nền kinh tế. Chile có thế mạnh về khoáng sản, nguyên liệu công nghiệp, nông sản và công nghệ khai khoáng; Việt Nam có năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu ngày càng phát triển trong các ngành điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản và thủy sản.

"Đây là cơ sở để hai bên không chỉ mua bán hàng hóa, mà còn liên kết sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị", Bộ trưởng lưu ý.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn.

Để chuyển tiềm năng thành kết quả cụ thể, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan hai nước tập trung vào 03 hướng hợp tác:

Thứ nhất, khai thác thực chất các ưu đãi của VCFTA và CPTPP; chủ động tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường, đồng thời tăng cường kết nối giữa các hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối. Mỗi cuộc gặp tại Diễn đàn cần hướng tới những đơn hàng, hợp đồng và dự án khả thi.

Thứ hai, mở rộng hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ: khai khoáng và chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh. Khuyến khích các dự án gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Thứ ba, cùng tháo gỡ những điểm nghẽn trong giao thương, nhất là chi phí logistics, khoảng cách vận chuyển, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm dịch. Các cơ quan chức năng cần tăng cường trao đổi, tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; phát huy vai trò của Chile như một cầu nối với Nam Mỹ và Việt Nam như một cửa ngõ vào ASEAN.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan hai nước tập trung vào 03 hướng hợp tác

"Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chile, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực. Tôi mong rằng, từ Diễn đàn hôm nay, hai bên sẽ hình thành thêm nhiều kết nối bền vững, đóng góp cụ thể vào quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile", Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.