Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp người đồng cấp Côte d'Ivoire, Angola và Cameroon

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh, Vương Quốc Campuchia, ngày 15/11, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Côte d'Ivoire Nialé Kaba, Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte Antonio và Bộ trưởng Quan hệ Đối ngoại Cameroon Lejeune Mbella Mbella.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước châu Phi, đánh giá cao sự phát triển của các nước cũng như khẳng định Việt Nam và các nước chia sẻ khát vọng và lợi ích phát triển chung.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, thương mại-đầu tư và đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược khác như viễn thông, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dân dụng, cảng biển, xe điện.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, pháp lý, chính sách, hạ tầng và thanh toán cho các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn và có nhu cầu đầu tư vào châu Phi; đồng thời, kêu gọi đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để các nước châu Phi phát triển quan hệ với ASEAN và các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Côte d'Ivoire Nialé Kaba, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Côte d'Ivoire, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực châu Phi trong năm 2025.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Nialé Kaba bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bộ trưởng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kết nối, tiếp cận thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu một cách bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh hợp tác với Côte d'Ivoire trong phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và chế biến nông sản.

Vui mừng gặp lại Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte Antonio sau chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 6/2026, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên sớm tổ chức họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Angola và Tham vấn Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Angola tới Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Angola khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa hai nước, cho biết đang tích cực thúc đẩy chuyến thăm.

Bộ trưởng Angola bày tỏ cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam tại Angola. Trên cơ sở đó, hai bộ trưởng nhất trí sớm hoàn tất đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, qua đó thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thương mại-đầu tư và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trao đổi với Bộ trưởng Quan hệ Đối ngoại Cameroon Lejeune Mbella Mbella, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, và mong muốn hai bên đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất hơn nữa trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, đóng góp thiết thực vào thực hiện mục tiêu của mỗi nước.

Bộ trưởng Quan hệ Đối ngoại Cameroon Mbella Mbella chia sẻ ấn tượng về sự phát triển và cơ sở hạ tầng của Việt Nam, mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, viễn thông, trí tuệ nhân tạo...

Hai bên nhất trí những biện pháp tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản; nhất trí thúc đẩy đàm phán, ký kết, triển khai các văn bản hợp tác như Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, và tăng cường phối hợp trong công tác lãnh sự./.