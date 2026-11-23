Cùng dự có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Về phía thành phố Huế có ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đoàn công tác Trung ương tặng hoa và quà chúc mừng Tổ dân phố 18, phường Thuỷ Xuân. Ảnh: Đ.H.

Báo cáo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đại diện Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân cho biết, khu dân cư hiện có 450 hộ, với 1.546 nhân khẩu. Năm qua, cán bộ và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Ban Công tác Mặt trận phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát huy dân chủ và vận động người dân tham gia các nhiệm vụ tại địa phương.

Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, người dân đã đóng góp hơn 9,5 triệu đồng vào các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo và Phòng, chống thiên tai. Các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường được duy trì; bà con tích cực tham gia Tết Thủy Xuân, Lễ hội Thanh trà, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, góp phần giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Đ.H.

Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục vận động người dân phát huy dân chủ, tinh thần tự quản, tình làng nghĩa xóm; quan tâm giúp đỡ hộ khó khăn, gìn giữ đình làng, nhà vườn, vườn thanh trà và các giá trị văn hóa truyền thống; chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư văn minh, bình yên, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, giúp dân tộc ta vượt qua khó khăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Truyền thống ấy cần được phát huy từ mỗi gia đình, làng xóm đến cộng đồng dân cư.

Trải qua 96 năm, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần củng cố đồng thuận, huy động sức dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác Trung ương trao 20 suất quà tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Ảnh: Đ.H.

Ngày hội năm nay gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ giữa đoàn kết và văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc còn; gìn giữ bản sắc là nền tảng để dân tộc Việt Nam phát triển. Đình làng Lương Quán, nơi diễn ra ngày hội, là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, kết nối các thế hệ, bồi đắp tình làng nghĩa xóm.

Ông Lê Hoài Trung ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân thành phố Huế trong kiện toàn bộ máy, sắp xếp chính quyền địa phương, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cả nước phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Muốn vậy, cần đột phá thể chế, nâng cao hiệu quả thực hiện, hoàn thiện bộ máy và khơi thông nguồn lực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung năm nhiệm vụ trọng tâm gồm: củng cố khối đại đoàn kết, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chăm lo đời sống văn hóa, gìn giữ truyền thống, di sản; phát huy tinh thần tự quản của người dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường và cảnh quan sông Hương.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể sâu sát địa bàn, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã, phường phải gần dân, trực tiếp lắng nghe và giải quyết vấn đề phát sinh. Đồng thời, gìn giữ truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến; khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Ông Lê Hoài Trung mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng phát triển, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình ngay từ cơ sở.

Tại Ngày hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo Trung ương đã trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa và quà chúc mừng Tổ dân phố 18.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Huế cũng trao 20 suất quà từ Quỹ Vì người nghèo thành phố đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, các em học sinh có thêm điều kiện, động lực học tập.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân biểu dương, khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”; đồng thời khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.