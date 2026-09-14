Bộ trưởng Lê Hoài Trung đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ngày 14/9, tại thủ đô New Delhi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.

Tham dự có đại diện các cơ quan, bộ, ngành liên quan của hai nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ấn Độ.

Tại Kỳ họp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18.

Bộ trưởng cảm ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ về sự tiếp đón trọng thị, chu đáo đã dành cho chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 và dành cho Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn Việt Nam trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và các hoạt động song phương rất thành công tại Ấn Độ.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ, nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và hội tụ chiến lược giữa hai nước, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng chia sẻ về tình hình Việt Nam, nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng về khát vọng phát triển, là cơ hội để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chúc mừng các thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được về phát triển kinh tế-xã hội và trong triển khai chính sách đối ngoại; khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là một trụ cột quan trọng của chính sách Hành động hướng Đông, tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ và là nước có vai trò quan trọng trong quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh Việt Nam là nước đối tác quan trọng của BRICS, đồng thời đánh giá cao sự tham gia của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần này.

Hai bên điểm lại và vui mừng ghi nhận những kết quả, bước phát triển mạnh mẽ kể từ Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 18 tháng 10/2023 tại Hà Nội; nhất trí phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác đi vào triển khai trên thực tiễn với kết quả rõ rệt và tiến độ được đảm bảo.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau; nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ vào năm 2027, trong đó xem xét lấy năm 2027 là năm hữu nghị giữa hai nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân.

Về quốc phòng-an ninh, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, đối thoại và tham vấn, sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên Đối thoại Chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng (2+2), triển khai các hoạt động hợp tác về đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực; tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và an ninh mạng. Hai bên nhất trí duy trì Đối thoại an ninh biển, mở rộng hợp tác biển trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí khai thác tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tháo gỡ vướng mắc về tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD.

Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đề nghị Việt Nam tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm dược, hoa quả, thịt… có xuất xứ từ Ấn Độ; duy trì hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhất trí hai bên tiếp tục trao đổi tại kỳ họp Tiểu ban hợp tác thương mại song phương dự kiến tổ chức trong năm 2026 để trao đổi cụ thể các vấn đề kỹ thuật, thủ tục tiếp cận thị trường.

Bộ trưởng hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, dược phẩm, năng lượng… và xây dựng tầm nhìn dài hạn tại thị trường Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao vai trò của kết nối hạ tầng, logistics và hàng không trong mở rộng không gian hợp tác kinh tế; nhất trí tiếp tục thúc đẩy tăng tần suất các chuyến bay thẳng, kết nối đường bộ, đường sắt từ Ấn Độ đến Việt Nam cũng như kết nối các cảng biển của Việt Nam và Ấn Độ gắn với tuyến hàng hải Á-Âu; sớm triển khai kết nối thanh toán bán lẻ bằng mã QR hai chiều.

Về khoa học và công nghệ, hai bên nhất trí sớm tổ chức các Tiểu ban hợp tác về khoa học-công nghệ và công nghệ số.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất hai bên xem xét xây dựng Chiến lược hợp tác khoa học-công nghệ dài hạn, tập trung vào các công nghệ chiến lược và mới nổi; thiết lập các dự án nghiên cứu chung, tăng cường kết nối viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí phát huy lợi thế đặc biệt về liên kết lịch sử, văn hoá và tôn giáo để thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; thúc đẩy cơ chế tham vấn về công tác lãnh sự, gia tăng lượng khách du lịch hai chiều.

Ấn Độ khẳng định tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp Chăm tại miền Trung Việt Nam, cung cấp các học bổng ngắn và dài hạn cho Việt Nam.

Việt Nam nhất trí khuyến khích học sinh, sinh viên sang học tập tại Ấn Độ, đồng thời sẵn sàng đón sinh viên Ấn Độ sang học tiếng Việt.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Bộ trưởng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar hoan nghênh Việt Nam bảo trợ một trụ cột của Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPOI); khẳng định Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; mong muốn Việt Nam tiếp tục phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA).

Kết thúc Kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ./.