Bộ trưởng Lê Hoài Trung chủ trì thảo luận về hòa bình, thịnh vượng và ổn định

Tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ở Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì phiên thảo luận bàn tròn, đưa ra 3 định hướng ưu tiên về đối thoại hòa bình và đột phá kinh tế.

Dựa trên sự nhất trí của các thành viên, những đề xuất thiết thực này sẽ được tổng hợp làm cơ sở hoạch định Chương trình Hợp tác giai đoạn 2028-2031 nhằm kiến tạo không gian thịnh vượng chung./.