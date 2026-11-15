Bộ trưởng Lê Hoài Trung chủ trì thảo luận về hòa bình, thịnh vượng và ổn định bền vững

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điều hành thảo luận bàn tròn tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Huy Bình/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cuộc thảo luận bàn tròn có sự tham dự của Tổng thống Romania Nicușor Dan, Tổng thống CH Trung Phi Faustin-Archange Touadéra, Thủ tướng Chính phủ Công quốc Andora Xavier Espot Zamora và Chủ tịch chính quyền New Caledonia thuộc Pháp Milakulo Tukumuli; Bộ trưởng Ngoại giao CH Togo Robert Dussey, với nội dung tập trung vào các giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò, thế mạnh và sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy hòa bình, tăng cường đoàn kết và tạo dựng nền tảng thịnh vượng chung.

Dẫn đề Phiên thảo luận bàn tròn cấp cao, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định trong bối cảnh thế giới có những chuyển biến sâu sắc, hòa bình, ổn định và hợp tác không chỉ là mục tiêu chung mà còn là điều kiện tiên quyết bảo đảm phát triển bền vững. Bộ trưởng đề xuất 3 định hướng ưu tiên hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ.

Thứ nhất, cần tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. Việt Nam đề xuất tổ chức diễn đàn về xây dựng hòa bình.

Thứ hai, Cộng đồng Pháp ngữ cần chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm, tạo nền tảng lâu dài của hòa bình, với những đột phá trong trụ cột kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, cần biến sự đa dạng thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ ưu tiên trong Chương trình Hợp tác giai đoạn 2028-2031, bám sát nhu cầu thực tiễn và phát huy tối đa tiềm năng thành viên.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điều hành thảo luận bàn tròn tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Huy Bình/TTXVN

Tham gia thảo luận, Tổng thống Romania nhấn mạnh OIF cần tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước, tổ chức các đoàn trao đổi kinh tế, thương mại, kết nối kinh doanh, chú trọng thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và năng lượng tái tạo; đề nghị OIF tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác.

Tổng thống CH Trung Phi chia sẻ kinh nghiệm tái thiết hậu xung đột vũ trang, đề xuất tăng cường cơ chế ngoại giao phòng ngừa của Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực; khẳng định hòa bình là nền tảng không thể thiếu cho phát triển kinh tế bao trùm và giảm nghèo; đề xuất chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo việc làm cho giới trẻ.

Thủ tướng Công quốc Andora nhấn mạnh sự đóng góp của các quốc gia nhỏ trong hợp tác đa phương, vai trò của thanh niên trong xây dựng và củng cố hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Togo đề nghị các nước tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

Chủ tịch chính quyền New Caledonia thuộc Pháp nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy các “sáng kiến xanh” để ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển bền vững.

Bế mạc phiên thảo luận bàn tròn, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã hoan nghênh các nước tham dự và chia sẻ những đề xuất, kiến nghị. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và hợp tác, Cộng đồng Pháp ngữ sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc xây dựng một không gian Pháp ngữ hòa bình, ổn định và cùng thịnh vượng.

Các ý kiến đóng góp tại thảo luận sẽ được tổng hợp để phục vụ đề ra những định hướng, biện pháp hợp tác trong thời gian tới, cũng như nhằm chuẩn bị cho việc hoạch định Chương trình Hợp tác Pháp ngữ giai đoạn 2028-2031.