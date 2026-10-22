Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Ưu tiên quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thư viện

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Tổ 1 (Ảnh: Quang Vinh)

Ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở dôi dư để phát triển thiết chế văn hóa

Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), phát biểu tại Tổ 1 (Đoàn Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, việc tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian tới.

Dẫn chứng tại Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra định hướng cần có chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Bên cạnh việc xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành, chính sách pháp luật về đất đai cần bảo đảm đồng bộ với các chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị, cần tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.

Người đứng đầu ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, chủ trương dành quỹ đất cho văn hóa đã được đề cập trong nhiều văn bản, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa thực sự nghiêm túc. Hiện nay, nhiều nơi còn thiếu thiết chế, không gian văn hóa để bảo đảm sinh hoạt và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Dẫn chứng lĩnh vực điện ảnh một trong những giải pháp quan trọng để phát triển điện ảnh là phải có rạp chiếu phim, nhưng hiện nay hệ thống rạp còn rất thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Từ đó, bà Lâm Thị Phương Thanh đề nghị, ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đưa ra khảo sát của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rằng, chỉ hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng các tiêu chí, số còn lại chưa đáp ứng yêu cầu. Sau khi sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, nhiều trụ sở, cơ sở dôi dư, không còn phù hợp với việc bố trí địa điểm như trước. Do đó, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị, cần nghiên cứu phương án sửa chữa, nâng cấp, tận dụng các cơ sở này để bổ sung vào hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu thực tế. Đồng thời, bổ sung cơ chế ưu đãi cụ thể về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật.

Cải tạo nhà ở của cá nhân trong khu vực di sản thế giới phải thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa

Đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung quy định tại Điều 36 về yêu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở của cá nhân trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nơi có khả năng tác động đến di tích, di sản thế giới phải thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tại Điều 113 về cải tạo nhà ở, Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định đối với việc cải tạo, sửa chữa nhà ở là di tích; nhà ở thuộc danh mục kiểm kê di tích của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nhà ở có khả năng tác động đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích, di sản thế giới thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, cần có quy định dẫn chiếu để bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa. Qua theo dõi thực tế, những vi phạm liên quan đến các trường hợp này vẫn còn xảy ra.

Làm rõ quy định về bất động sản du lịch, lưu trú

Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, làm rõ quy định về các loại bất động sản, dự án bất động sản được đưa vào kinh doanh.

Cụ thể, khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật quy định dự án bất động sản là dự án đầu tư xây dựng công trình để kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật được cơ quan nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật. Các loại dự án bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn; công trình có công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình có công năng phục vụ hỗn hợp; dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao.

Trong khi đó, Điều 4 dự thảo Luật quy định các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, trong đó có nhà có mục đích lưu trú theo quy định của Luật Nhà ở; công trình xây dựng có sẵn và công trình xây dựng hình thành trong tương lai bao gồm công trình có công năng phục vụ giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và công trình có công năng phục vụ hỗn hợp.

Từ các quy định này, Bộ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ việc công trình xây dựng có sẵn có công năng phục vụ mục đích du lịch và lưu trú không thuộc loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; đồng thời đánh giá tính bao quát, đầy đủ của loại hình mới được bổ sung là nhà có mục đích lưu trú theo quy định của Luật Nhà ở. Việc rà soát, làm rõ các quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với pháp luật có liên quan và tình hình triển khai các hoạt động giao dịch, kinh doanh trên thực tế.