Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp xúc cử tri tại xã Phù Đổng

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn… Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã báo cáo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng thông tin, Kỳ họp dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 10 năm 2026, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Kỳ họp lần này sẽ tập trung cho công tác lập pháp, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Đối với công tác lập pháp, có 45 dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm 40 dự án đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026 và 5 dự án đang được xem xét bổ sung vào Chương trình theo đề nghị của Chính phủ.

Trong đó, có nhiều dự án luật tác động lớn đến kinh tế - xã hội được cử tri quan tâm như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)… Đặc biệt, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là một luật mới, thuộc trách nhiệm của Bộ VHTTDL tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Cùng với đó là các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp với yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới tại các văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng.

Đại biểu, cử tri dự Hội nghị tại điểm cầu xã Phù Đổng

“Qua theo dõi, cử tri có thể thấy trong các kỳ họp vừa qua, ngoài chương trình lập pháp đã được thông qua thì mỗi kỳ họp, xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu về tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, Quốc hội đã thường xuyên cập nhật, bổ sung, cho ý kiến về những vấn đề đặt ra thuộc thẩm quyền; quyết định theo thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết.

Về việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, Bộ trưởng cho biết Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung.

Một là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (trong đó, có nội dung báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân); quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quang cảnh Hội nghị

Hai là tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027.

Ba là phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Liên quan đến công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác, Quốc hội tiến hành tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội nhằm kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết về dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Về một số nội dung khác Chính phủ đề nghị, Quốc hội sẽ quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; quyết định xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh…