Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Sáng 13.11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tháng 10.2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tháng 10.2026

Tham dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các cơ sở đào tạo của Bộ ngoài Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem video điểm lại những hoạt động nổi bật của Bộ trong tháng 10, nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.2026.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Thể dục, thể thao Việt Nam và Vụ Kế hoạch, Tài chính đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kết quả thực hiện công tác trong tháng 10, đồng thời nêu những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Hoàng Đạo Cương đã có ý kiến làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời lưu ý những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận

Sau khi lắng nghe các ý kiến, phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong triển khai khối lượng lớn công việc quan trọng trong tháng 10, nhất là những nhiệm vụ đòi hỏi yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng.

Theo Bộ trưởng, một trong những kết quả nổi bật là công tác hoàn thiện thể chế, chính sách được tập trung triển khai với khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, tham mưu ban hành.

Cùng với đó, Bộ đã tích cực thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, xây dựng kế hoạch tham mưu Chính phủ ban hành chỉ thị, các văn bản hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các nội dung liên quan.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu kết luận Hội nghị

Bộ trưởng cũng đánh giá cao những hoạt động tạo điểm nhấn, góp phần lan tỏa tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trong xã hội. Từ tháng 10 đến nay, không khí chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tích cực, sôi nổi, thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành trong thực hiện vai trò nòng cốt, tham mưu và tổ chức các hoạt động về văn hóa.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL đã tích cực triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng đóng góp như du lịch, công nghiệp văn hóa và thể thao.

Các nhiệm vụ về phát triển thể dục, thể thao, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao cũng được quan tâm triển khai. Cùng với đó, Bộ VHTTDL tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn cán bộ, rà soát vị trí việc làm bảo đảm khoa học, theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế chủ yếu vẫn nằm ở chất lượng và tiến độ thực hiện công việc, nhất là công tác tham mưu.

Các đại biểu dự Hội nghị

Một số nhiệm vụ, đề án, công trình và tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù đã có chuyển biến, công tác giải ngân vẫn cần được đẩy nhanh hơn trong thời gian còn lại của năm, trong đó phải nhìn nhận cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2026, tập trung xử lý những công việc chưa hoàn thành, bảo đảm tiến độ, đồng thời gắn việc tổng kết, đánh giá kết quả năm 2026 với xây dựng kế hoạch công tác năm 2027.

Rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực

Nhấn mạnh yêu cầu trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các đơn vị xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ sản phẩm, người chịu trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện, có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Kế hoạch công tác năm 2027 cần được xây dựng cụ thể, có tính khả thi, xác định rõ nguồn lực, thời gian và kết quả đầu ra, tránh tình trạng xây dựng nhiệm vụ dàn trải nhưng thiếu điều kiện và giải pháp thực hiện.

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đặc biệt đối với các nhiệm vụ liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tại Hội nghị

Về hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm chất lượng hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội; tập trung chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch Việt Nam.

Đồng thời, cần chủ động chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để bảo đảm có thể triển khai ngay khi các luật, nghị quyết được ban hành.

Các đơn vị cũng phải rà soát toàn bộ nghị định, nghị quyết, thông tư, chiến lược, đề án cần hoàn thành trong năm 2026; xác định cụ thể đơn vị phụ trách và thời hạn hoàn thành, không để dồn công việc vào những ngày cuối năm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo chuyển biến thực chất trong công nghiệp văn hóa

Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục cập nhật dữ liệu phục vụ các hoạt động của ngành, phát huy nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam, bảo đảm duy trì và phát triển hiệu quả nền tảng này sau Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, cần rà soát các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, xác định danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, khả năng tham gia của doanh nghiệp, nguồn lực, tiến độ và sản phẩm có thể hoàn thành trong năm 2026.

Đối với công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong triển khai nhiệm vụ. Sau khi Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được hình thành và kết nối các doanh nghiệp, nghệ sĩ, cần có kế hoạch, chiến lược cụ thể để mạng lưới thực sự phát huy hiệu quả, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và triển khai các dự án.

Quang cảnh Hội nghị

Bộ trưởng đề nghị phối hợp với doanh nghiệp và các thành phố hướng dẫn lựa chọn không quá 3 dự án điểm tại mỗi địa phương theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành danh mục tổng hợp trong tháng 12.2026.

Các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045; phối hợp thu thập, tổng hợp số liệu theo Thông tư số 26 về Bộ chỉ số thống kê đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa, sẽ có hiệu lực từ ngày 15.12.2026.

Quyết liệt các giải pháp phát triển du lịch, thể thao

Đối với lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng yêu cầu tập trung các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Trong đó, cần tham mưu tổ chức Hội nghị về du lịch gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cuối tháng 11; phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các nội dung phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Việc triển khai các Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo liên quan đến phát triển du lịch cần được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Công tác điều hành phải bám sát kịch bản tăng trưởng tháng 11 và tháng 12 theo từng thị trường, từng địa phương trọng điểm.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ báo cáo tại Hội nghị

Bộ trưởng cũng lưu ý cần tăng cường kết nối, đôn đốc và hỗ trợ các địa phương trọng điểm; khai thác các sự kiện thể thao, văn hóa để quảng bá du lịch. Đối với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM, cần phối hợp với thành phố và các địa phương liên quan xây dựng hoạt động quảng bá cụ thể, nắm bắt nhu cầu của khách quốc tế tham dự để thúc đẩy kết nối, giới thiệu các điểm đến.

Về Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch. Các đơn vị liên quan cần phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan đại diện ngoại giao để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời cụ thể hóa các hoạt động, xác định rõ những điểm nhấn và nội dung hợp tác thiết thực.

Đối với lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển thể dục, thể thao; tập trung triển khai Đề án phát triển kinh tế thể thao.

Rà soát nhiệm vụ bảo tồn di sản, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa

Đối với lĩnh vực di sản văn hóa, Bộ trưởng đề nghị Cục Di sản văn hóa chủ trì triển khai các nhiệm vụ về công tác bảo tồn, bảo tàng; rà soát các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2026, xác định rõ hồ sơ, sản phẩm và phương án tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề án liên quan đến việc đưa các tác phẩm, hiện vật có giá trị đang ở nước ngoài về nước.

Về phân cấp, phân quyền, Bộ trưởng yêu cầu nghiên cứu kỹ thẩm quyền của Bộ và địa phương trong từng quy trình, trên tinh thần nội dung nào có thể chuyển giao thì cần mạnh dạn phân cấp, tạo thuận lợi cho địa phương, giảm tải công việc cho Bộ nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Các đại biểu dự Hội nghị

Về hoạt động của văn hóa cơ sở, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được đề cập, trong đó chú trọng việc khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao.

Đối với các sự kiện văn hóa trọng điểm tháng 11, Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị chu đáo các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đơn vị cần thường xuyên rà soát tình hình, xác định hoạt động trọng tâm, khuyến khích những nội dung phù hợp, đồng thời quan tâm hỗ trợ các địa phương còn khó khăn.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc cần triển khai đúng nhiệm vụ phân công.

Chủ động truyền thông chính sách, tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế

Về công tác báo chí, xuất bản và truyền thông chính sách, Bộ trưởng nhấn mạnh, với chức năng quản lý nhà nước về báo chí, Bộ cần chủ động tham mưu cho Chính phủ về truyền thông chính sách, cùng với làm tốt công tác truyền thông chính sách của Bộ.

Các đơn vị cần chủ động tham mưu tuyên truyền về những hoạt động, sự kiện lớn, các điểm nhấn và định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Về hợp tác quốc tế, văn hóa đối ngoại, Bộ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai nội dung văn hóa đối ngoại, truyền thông, xúc tiến phục vụ Năm APEC 2027 tại Việt Nam và Expo 2027; gắn hợp tác quốc tế với quảng bá, mở rộng thị trường du lịch cho các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Bộ trưởng lưu ý cần nâng cao vai trò kết nối của Cục Hợp tác quốc tế, bảo đảm các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và công tác cán bộ

Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc và quy trình phối hợp, gắn với chuyển đổi số theo Quyết định số 495 của Ban Bí thư về cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030. Các đơn vị liên quan cần quan tâm cải thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng nhấn mạnh tiến độ hiện còn thấp, yêu cầu các đơn vị quyết liệt hơn trong triển khai; kịp thời tham mưu điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân theo quy định, đồng thời rà soát năng lực nhà thầu để xử lý dứt điểm những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì triển khai Kết luận số 107 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2034; trong quý IV năm 2026, hoàn thành rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo quy định.

Đồng thời, phối hợp hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục của Bộ, bảo đảm cơ sở pháp lý, tính đặc thù và điều kiện hoạt động, sớm ổn định tổ chức.

Bộ trưởng yêu cầu đánh giá cán bộ phải thực hiện đúng người, đúng việc, bảo đảm khách quan, thẳng thắn, trung thực, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện

Về đánh giá cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện đúng người, đúng việc, bảo đảm khách quan, thẳng thắn, trung thực, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện. Việc đánh giá phải thực chất, không để xảy ra tình trạng kết quả công việc chưa tương xứng nhưng vẫn được xếp loại hoàn thành tốt, thậm chí là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đồng thời đề nghị quan tâm hơn đến điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động; cải thiện trang thiết bị hỗ trợ cán bộ, người lao động.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc xây dựng không gian văn hóa trước hết cần bắt đầu từ chính môi trường làm việc tại trụ sở Bộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung cao độ, chủ động rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai kế hoạch công tác năm 2027.