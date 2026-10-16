Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo quyết định, bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; Tiến sĩ Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Hội đồng có 12 thành viên, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản.

Hội đồng có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25-12-2023 của Chính phủ về xét tặng hai danh hiệu trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, đồng thời tổ chức Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng thành lập. Tổ Thư ký được sử dụng con dấu của Bộ để giải quyết công việc theo quy định.

Các nghệ nhân Jrai thực hành nghề tạc tượng gỗ dân gian-một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Phương Vi

Các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quyết định nguyên tắc làm việc của Hội đồng. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng được bố trí từ ngân sách nhà nước trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo quy định tại Thông tư số 143/2025/TT-BTC ngày 31-12-2025 của Bộ Tài chính. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước là bước tổ chức thực hiện quy trình xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, theo các tiêu chuẩn và trình tự được quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP.