Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư. Ảnh: Trần Huấn

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Các thành viên Hội đồng gồm: Bà Bùi Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Đức Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL; PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL; GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; GS. TS. Đặng Văn Bài, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia: GS. TS. Nguyễn Thị Hiền, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; PGS. TS. Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS. TS. Nguyễn Duy Thiệu, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25.12.2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Bộ VHTTDL là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ VHTTDL thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL để giải quyết công việc.

Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 143/2025/TT-BTC ngày 31.12.2025 của Bộ Tài chính do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ VHTTDL.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

*Theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định, trong đó phải có tài năng hoặc kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh;

Có cống hiến to lớn được ghi nhận cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị loại hình di sản văn hóa phi vật thể do cá nhân đang nắm giữ, thể hiện ở việc hiểu biết, nắm giữ tri thức, bí quyết, kỹ năng thực hành về loại hình di sản văn hóa phi vật thể;

Có sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật, góp phần bảo vệ và làm giàu các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của đất nước; truyền dạy được nhiều cá nhân đã hoặc đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng thời, có thời gian hoạt động liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và đã được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đối với danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, trong đó phải có tài năng hoặc kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh;

Có cống hiến lớn được ghi nhận cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể do cá nhân đang nắm giữ, thể hiện ở việc hiểu biết, nắm giữ tri thức, bí quyết, kỹ năng thực hành về loại hình di sản văn hóa phi vật thể; Có sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật, góp phần bảo vệ và làm giàu các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương; truyền dạy được nhiều cá nhân đã hoặc đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng thời, phải có thời gian hoạt động liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.