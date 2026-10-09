Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động toàn dân tập luyện thể thao

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương dự buổi tổng duyệt

Bộ trưởng yêu cầu rà soát kỹ kịch bản, bảo đảm sự đồng bộ giữa các điểm cầu trên cả nước, tổ chức chương trình khoa học, tiết kiệm thời gian, đồng thời chú trọng công tác y tế, an ninh, an toànvà tạo thuận lợi cao nhất để người dân tham gia, trải nghiệm.

Cùng tham dự buổi tổng duyệt có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cùng Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt và Ban Tổ chức rà soát kịch bản, kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc

Trước khi dự tổng duyệt chương trình khai mạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và đoàn công tác đã trực tiếp rà soát các điều kiện tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và toàn bộ khu vực tổ chức quanh hồ Hoàn Kiếm.

Các nội dung được kiểm tra gồm công tác chuẩn bị sân khấu, trang trí khánh tiết, khu vực đón tiếp đại biểu, vị trí bố trí các khối tham dự, đường chạy hưởng ứng, vị trí thực hiện nghi thức ấn nút phát động và các điều kiện phục vụ hoạt động giao lưu, trải nghiệm thể thao, cũng như phương án truyền hình trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ trưởng cũng rà soát công tác tổ chức chương trình nghệ thuật, bố trí lực lượng, phương án điều phối người tham gia và sự kết nối giữa từng khu vực hoạt động.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết, bảo đảm các phần việc được phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy giữa các khâu trong quá trình vận hành chương trình.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu chương trình khai mạc được tổ chức gọn gàng, đúng tiến độ

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Lễ phát động là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW ngày 31.1.2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; đồng thời quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tại buổi làm việc ngày 2.10 về định hướng phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, công tác tổ chức không chỉ phải đáp ứng yêu cầu của một sự kiện quy mô quốc gia mà quan trọng hơn là phải truyền tải được đầy đủ tinh thần, ý nghĩa của cuộc vận động; tạo được sự hưởng ứng thực chất trong nhân dân, để thông điệp rèn luyện thân thể không dừng lại ở lễ phát động mà từng bước trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày.

Bộ trưởng yêu cầu Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn, khoa học trong tổ chức. Với quy mô khoảng 12.000 người tham gia tại Hà Nội, từng phương án đón tiếp, phân luồng, đường chạy, khu vực trải nghiệm, giao lưu, biểu diễn, y tế, an ninh và kỹ thuật cần được rà soát kỹ.

Mục tiêu là bảo đảm để mỗi người dân khi đến với chương trình đều có thể tham gia một cách thuận lợi, an toàn và cảm nhận rõ tinh thần của một ngày hội thể thao dành cho cộng đồng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tại buổi tổng duyệt chương trình

Lễ phát động diễn ra từ 6h30 ngày 10.10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV6 và các kênh của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Các hoạt động hưởng ứng tiếp tục diễn ra trong ngày 10.10 và sáng 11.10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại Hà Nội, dự kiến có khoảng 12.000 người tham dự; còn tại các địa phương, hàng nghìn người sẽ tham gia hoạt động chạy và các chương trình hưởng ứng.

Ngay sau nghi thức phát động, các đại biểu và lực lượng tham gia sẽ chạy đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Cùng thời điểm, người dân tại 33 tỉnh, thành phố cũng đồng loạt hưởng ứng bằng các hoạt động chạy bộ tại quảng trường, công viên, trung tâm văn hóa - thể thao, sân vận động hoặc tuyến phố đi bộ phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” hứa hẹn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm thể thao.

Trong ngày 10.10 và sáng 11.10, nhiều môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao cùng các môn võ sẽ được tổ chức biểu diễn, hướng dẫn và giao lưu.

Ban Tổ chức cũng bố trí khu đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên, tư vấn và kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện phù hợp với độ tuổi và thể trạng.

Người dân còn có cơ hội giao lưu với nhiều vận động viên tiêu biểu, qua đó đưa hình ảnh thể thao thành tích cao đến gần hơn với cộng đồng, truyền cảm hứng để mỗi người tìm được một môn tập phù hợp với mình.

Đông đảo người dân hào hứng theo dõi chương trình tổng duyệt

Lễ phát động mang thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam; đồng thời kêu gọi mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, điều kiện và sở thích để duy trì tập luyện thường xuyên.

Sau buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, hoàn thiện những khâu cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Việc tổ chức thành công Lễ phát động không chỉ bảo đảm một chương trình trang trọng, chu đáo mà quan trọng hơn phải tạo được sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần chủ động rèn luyện trong mỗi người dân, để từ một ngày hội thể thao hình thành những thói quen vận động bền vững, góp phần xây dựng “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”.