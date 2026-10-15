Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ VHTTDL, kết nối trực tuyến với các cơ sở đào tạo ngoài Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Pháp.

Chủ trì Hội nghị là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh. Dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ, Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Những chuyển biến tích cực từ đổi mới tư duy và hành động

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III.2026, Bộ VHTTDL tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, tập trung chỉ đạo, điều hành theo phương châm “6 rõ”, lấy hiệu quả thực chất và sản phẩm đầu ra làm thước đo.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá, với trọng tâm chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tiếp tục diễn ra sôi nổi, gắn nhiệm vụ chính trị với phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản được quan tâm; các hoạt động văn hóa đối ngoại, thông tin, tuyên truyền, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có những chuyển biến tích cực.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Trong tháng 9.2026, Việt Nam ước đón 1,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lượng khách quốc tế ước đạt 17,67 triệu lượt, tăng 14,6%, bằng 70,7% kế hoạch năm 2026.

Đáng chú ý, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã mở ra những định hướng chiến lược, tạo cơ sở quan trọng để Ngành tiếp tục đổi mới, phát triển.

Lắng nghe các ý kiến tại Hội nghị, Bộ trưởng đã kịp thời gợi mở những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người làm công tác văn hóa trên cả nước.

Bộ trưởng đánh giá, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tạo ra nhiều kết quả cụ thể, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Ngành.

Bộ trưởng đặc biệt ghi nhận những đổi mới trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, với các chương trình xiếc ứng dụng khoa học, công nghệ, thu hút đông đảo công chúng, đạt doanh thu cao; chương trình Thanh âm Việt Nam cùng nhiều hoạt động nghệ thuật có sức lan tỏa.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tại Hội nghị

Việc Bộ VHTTDL ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam ngày 12.10, kết nối các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và các chủ thể sáng tạo, cũng cho thấy nỗ lực huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hình thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị.

Đối với lĩnh vực thể dục, thể thao, Bộ trưởng ghi nhận sự cố gắng trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho nhân dân. Bộ trưởng đánh giá cao việc tổ chức Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, với thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, để phong trào không chỉ dừng lại ở lễ phát động mà thực sự đi vào đời sống, hình thành thói quen tập luyện hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp của ngành Du lịch đối với tăng trưởng kinh tế; những kết quả trong quản lý báo chí, thông tin, tuyên truyền, văn hóa đối ngoại, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số...

Cụ thể hóa các chủ trương lớn bằng kết quả thực chất

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh và lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị

Nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, những kết quả đạt được thời gian qua không chỉ thể hiện ở các hoạt động chuyên môn mà còn ở năng lực tham mưu đúng, trúng, kịp thời những chủ trương, định hướng mang tầm chiến lược.

Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã thể hiện rõ sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Ngành.

Cùng với đó là những chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hai cuộc làm việc chuyên đề về công tác bảo tồn, bảo tàng và phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Các định hướng này đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; phát triển thể dục, thể thao gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao sức khỏe, thể lực nhân dân; đồng thời đổi mới cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước vừa là điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với toàn ngành trong việc tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, chủ trương và chỉ đạo vào cuộc sống.

Thủ trưởng các đơn vị tham dự Hội nghị

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là những nhiệm vụ chậm tiến độ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; công nghiệp văn hóa chưa hình thành được nhiều sản phẩm, thương hiệu quốc gia; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ...

“Việc điểm ra những hạn chế để biết được chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang cần gì nhằm khắc phục khó khăn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực cụ thể hóa chủ trương, chính sách thành chương trình, kế hoạch và sản phẩm cụ thể; quyết tâm đổi mới tư duy từ quản lý sang quản trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hậu kiểm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Người đứng đầu phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Trên tinh thần đó, trong quý IV.2026, Bộ VHTTDL tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ về phát triển văn hóa, du lịch; triển khai thực chất, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác bảo tồn, bảo tàng và thể dục, thể thao.

Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch; xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW; phối hợp tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ tư.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển của Ngành, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; huy động nguồn lực phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bộ cũng tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ những rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và dữ liệu số, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn về phối hợp, thẩm định, nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cuối cùng của từng nhiệm vụ, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Khép lại Hội nghị, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh là phát huy những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hành động. Mỗi cơ quan, đơn vị cần chuyển quyết tâm thành những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.