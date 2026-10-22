Thành tích nổi bật của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 là tấm huy chương Vàng ( HCV) của kình ngư Đỗ Thanh Hải ở nội dung 100m ếch nam, hạng thương tật SB5. Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam tại đại hội.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng và thưởng nóng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.

Cũng ở nội dung này, kình ngư Lê Tiến Đạt giành huy chương Bạc, giúp đội tuyển bơi Việt Nam có màn trình diễn đáng chú ý. Kết quả trên cho thấy sự chuẩn bị và nỗ lực của các tuyển thủ trong quá trình tập luyện, thi đấu, đồng thời tạo động lực cho các thành viên của đoàn tiếp tục hướng tới những thành tích mới.

Bên cạnh thành công ở môn bơi, lực sĩ Lê Văn Công cũng đóng góp một huy chương Bạc ở hạng cân 49kg môn cử tạ. Tiếp nối những kết quả tích cực, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành huy chương Đồng nội dung ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 14,65m. Đây là tấm huy chương Đồng thứ hai của Ngọc Thúy tại Asian Para Games 2026, sau huy chương Đồng ở nội dung ném lao nữ.

Trước những kết quả đáng khích lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo thực hiện khen thưởng nóng nhằm kịp thời động viên các tuyển thủ.

Bộ trưởng bày tỏ niềm tự hào trước những thành tích mà các vận động viên đạt được, nhấn mạnh rằng mỗi tấm huy chương là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân và tinh thần quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Bên cạnh sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các vận động viên Việt Nam còn nhận được sự khích lệ từ đơn vị đồng hành. Phần thưởng kịp thời có ý nghĩa động viên tinh thần đối với các vận động viên, đồng thời tiếp thêm động lực cho các thành viên trong đoàn tiếp tục nỗ lực thi đấu ở những nội dung tiếp theo.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng động viên toàn đoàn chú trọng giữ gìn sức khỏe, bảo đảm thể lực và duy trì sự tự tin trong thi đấu. Tinh thần vượt khó, quyết tâm và sự đoàn kết được xác định là những yếu tố quan trọng giúp các vận động viên phát huy tốt nhất khả năng tại đại hội.

Đối với thể thao người khuyết tật, mỗi thành tích đạt được đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc tranh tài. Đó là minh chứng cho nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên của các vận động viên, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam giàu nghị lực, bản lĩnh và không ngừng chinh phục những giới hạn mới.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 21 vận động viên, tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.