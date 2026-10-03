Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng, tuyên dương đội tuyển cầu mây nữ

Đội tuyển cầu mây nữ giành HCV thuyết phục. Ảnh; QUÝ LƯỢNG

Trong lời chúc mừng gửi tới đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn đầy bản lĩnh, quả cảm của các VĐV trong trận chung kết với Thái Lan - cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới.

Bộ trưởng ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các tuyển thủ trong một trận chung kết căng thẳng, kịch tính. Đặc biệt, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự tập trung, bản lĩnh và khả năng phối hợp tốt ở những thời điểm quan trọng, giữ vững tinh thần, không từ bỏ ngay cả khi đối thủ liên tục bám đuổi và tạo ra nhiều thời điểm khó khăn.

Theo Bộ trưởng, thành tích của đội tuyển cầu mây nữ là kết quả rất đáng ghi nhận tại ASIAD 20, thể hiện những nỗ lực bền bỉ của các VĐV, Ban huấn luyện trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Đại hội.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây nữ nhằm kịp thời ghi nhận, động viên thành tích của các VĐV và Ban huấn luyện.

Bộ trưởng cũng gửi lời động viên tới các thành viên đội tuyển và toàn Đoàn Thể thao Việt Nam, mong các VĐV tiếp tục giữ vững tinh thần, nỗ lực hết mình trong ngày thi đấu còn lại của Đại hội, thi đấu vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Trước đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã trải qua trận chung kết quadrant đầy kịch tính với Thái Lan. Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và giành chiến thắng 15-11 trong set đầu tiên. Sang set 2, Thái Lan tạo được lợi thế và có thời điểm dẫn khá sâu. Tuy nhiên, bằng tinh thần không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng 13-13 rồi vượt lên dẫn 14-13. Trong màn giằng co nghẹt thở ở những điểm cuối, Thái Lan thắng 17-15, đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Ở set cuối, Việt Nam một lần nữa rơi vào thế khó khi bị dẫn 2-5. Nhưng chính trong thời điểm ấy, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam được thể hiện rõ nét. Toàn đội chắt chiu từng điểm để cân bằng 5-5 rồi vượt lên dẫn 8-6, 10-8, 12-9 và 14-10. Điểm số quyết định khép lại set đấu với chiến thắng 15-11, mang về HCV sau màn so tài kéo dài ba set đầy cảm xúc.

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 với các tỉ số 15-11, 15-17, 15-11, qua đó giành HCV nội dung quadrant nữ. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau chức vô địch nội dung đôi nữ, đồng thời mang về HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Thái Lan càng trở nên ý nghĩa bởi các cô gái Việt Nam đã nhiều lần bị đặt vào thế khó nhưng vẫn giữ được niềm tin, sự tập trung và tinh thần chiến đấu đến điểm số cuối cùng. Hình ảnh toàn đội vỡ òa sau chiến thắng cũng trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.