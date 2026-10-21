Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng tấm Huy chương vàng đầu tiên của Thể thao NKT Việt Nam tại Asian Para Games 5. Ảnh: NL

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước thành tích xuất sắc của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam, đặc biệt là hai kình ngư Đỗ Thanh Hải giành HCV và Lê Tiến Đạt giành HCB ở nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5 tối 21-10. Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công cũng mang về tấm HCB ở nội dung cử tạ nam hạng 49kg.

Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương nỗ lực bền bỉ, ý chí và nghị lực phi thường của các vận động viên. Vượt qua những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống, các vận động viên người khuyết tật đã kiên trì tập luyện, không ngừng vượt lên chính mình để thi đấu tại đấu trường thể thao lớn của châu lục và giành những thành tích đáng tự hào.

Theo Bộ trưởng, mỗi tấm huy chương đều rất đáng trân trọng, bởi phía sau thành tích là những tháng ngày khổ luyện, tinh thần vượt qua giới hạn bản thân, ý chí và khát vọng vươn lên. Những kết quả đạt được không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nghị lực sống, niềm tin và tinh thần không khuất phục trước khó khăn, nghịch cảnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đồng thời gửi lời động viên tới các vận động viên, huấn luyện viên và toàn Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, mong các thành viên giữ gìn sức khỏe, bảo đảm thể lực, tiếp tục thi đấu với sự tự tin và quyết tâm cao nhất. Bộ trưởng tin tưởng các vận động viên sẽ phát huy bản lĩnh, nghị lực, tiếp tục giành thêm những thành tích đáng quý tại Đại hội, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam giàu ý chí, kiên cường và luôn khát vọng vươn lên.

Ở nội dung 100m ếch nam hạng SB5, Đỗ Thanh Hải cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành HCV; Lê Tiến Đạt về thứ hai với thời gian 1 phút 36 giây 63, giành HCB. Đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, sau tấm HCB của lực sĩ Lê Văn Công ở môn cử tạ.

Theo Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ, Herbalife đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho thành tích giành HCV của Đỗ Thanh Hải.