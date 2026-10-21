Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng HCV đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước thành tích của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam, đặc biệt là hai kình ngư Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt khi xuất sắc giành HCV và HCB cùng nội dung 100m ếch nam hạng SB5 và trước đó là đô cử Lê Văn Công giành HCB ở hạng 49kg môn cử tạ vào ngày 19.10.

VĐV Đỗ Thanh Hải (trái) và Lê Tiến Đạt xuất sắc giành HCV, HCB trong ngày thi đấu 21.10

Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ, ý chí và nghị lực phi thường của các VĐV. Vượt qua những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống, các VĐV người khuyết tật đã kiên trì tập luyện, không ngừng vượt lên chính mình để có mặt trên đấu trường thể thao lớn nhất châu lục và giành những thành tích đáng tự hào.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi tấm huy chương mà các VĐV giành được đều rất đáng trân trọng, bởi phía sau đó không chỉ là những tháng ngày khổ luyện, sự nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân mà còn là ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Thành tích của các VĐV không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nghị lực sống, niềm tin và tinh thần không khuất phục trước khó khăn, nghịch cảnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng gửi lời động viên tới các VĐV, HLV và toàn Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, mong các thành viên giữ gìn sức khỏe, bảo đảm thể lực, tiếp tục thi đấu với sự tự tin và quyết tâm cao nhất.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với bản lĩnh, nghị lực và tinh thần vượt khó, các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu thành công, mang về những thành tích đáng quý, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam giàu ý chí, kiên cường và luôn khát vọng vươn lên.

Sự động viên kịp thời của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh sẽ là động lực để các VĐV nỗ lực tập luyện, thi đấu tốt hơn không chỉ tại Asian Para Games 5 mà còn trong cuộc sống hàng ngày và các giải đấu quốc tế lớn trong thời gian tới.

Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ cho biết, Herbalife đã quyết định thưởng nóng 50 triệu cho tấm HCV của Đỗ Thanh Hải.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ thưởng nóng cho VĐV Lê Văn Công

Trước đó, tối 21.10, sự chú ý của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng về đường đua xanh, nơi hai kình ngư Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt bước vào tranh tài ở nội dung 100m ếch nam hạng SB5.

Không phụ sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và người hâm mộ, cả hai VĐV Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, cùng góp mặt trên bục nhận huy chương. Đỗ Thanh Hải cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành HCV; Lê Tiến Đạt về thứ hai với thời gian 1 phút 36 giây 63, giành HCB. Vị trí thứ ba thuộc về VĐV Rashidabadi Ali (Iran) với thành tích 1 phút 47 giây 78.

Đáng chú ý, tại Asian Para Games 4 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Lê Tiến Đạt từng giành HCV nội dung này với thành tích 1 phút 34 giây 04, trong khi Đỗ Thanh Hải nhận HCB với thời gian 1 phút 35 giây 11. Ba năm sau, hai kình ngư Việt Nam tiếp tục cùng nhau bước lên bục nhận huy chương, nhưng lần này Thanh Hải vươn lên giành HCV, còn Tiến Đạt nhận HCB. Trước đó đô cử Lê Văn Công đã giành tấm HCB ở môn cử tạ.

Kết quả ấy cho thấy sự nỗ lực, bền bỉ trong tập luyện và thi đấu của các VĐV. Đối với Đỗ Thanh Hải, tấm HCV tại Asian Para Games 5 còn đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận sau khi anh góp mặt tại Paralympic Paris 2024, nơi kình ngư Việt Nam vào chung kết nội dung 100m ếch nam hạng SB5, đạt thành tích 1 phút 35 giây 61 và xếp thứ năm.

Lê Tiến Đạt cũng là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Tại Paralympic Paris 2024, trong lần đầu tham dự đấu trường thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật, anh đã thi đấu ấn tượng và giành vị trí thứ tư.

Trong khi Lê Văn Công là một tấm gương của thể thao người khuyết tật Việt Nam về sự nỗ lực bền bỉ. Ở tuổi 42, anh từng giành HCV, HCB, HCĐ Paralympic và giờ là tấm HCB quý giá ở đấu trường châu lục.

Chia sẻ với Báo Văn Hoá sau khi giành HCB, Lê Tiến Đạt không giấu được niềm vui: “Đây là lần thứ 5 em tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á. Để chuẩn bị cho Asian Para Games 5, các VĐV đội tuyển bơi đều nỗ lực tập luyện, hoàn thành giáo án của HLV với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Cả em và Hải rất vui vì đã giành được huy chương ngày hôm nay, đóng góp sức mình cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam”.

Hai tấm huy chương ở cùng một nội dung, trong đó có HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, là sự khởi đầu đầy khích lệ. Hơn cả thành tích trên bảng tổng sắp, chiến thắng của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt còn là câu chuyện đẹp về những con người không ngừng vượt qua giới hạn bản thân, bền bỉ theo đuổi đam mê và khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà.