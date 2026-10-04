Bộ trưởng KH-CN: Phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 4/10 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội."

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, khi nói đến đổi mới sáng tạo, mọi người thường nghĩ đến những phát minh, công nghệ hiện đại hay doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhưng khởi nguồn của những thay đổi đó là tư duy đổi mới: khả năng nhìn vấn đề quen thuộc bằng góc nhìn mới, đặt câu hỏi trước những điều tưởng như hiển nhiên, tìm cách làm tốt hơn và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ông Quân, Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu đổi mới ở tầm vóc lớn. Tầm nhìn phát triển 100 năm đòi hỏi chúng ta vượt lên giới hạn của một nhiệm kỳ, xây dựng những nền tảng để các thế hệ sau có thể tiến xa hơn.

Tư duy đổi mới cần được thể hiện trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển, nâng cao hiệu lực bộ máy, xây dựng nền quản trị gần dân, phục vụ nhân dân; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực phát triển.

"Chúng ta phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ. Mỗi nguồn lực cần được sử dụng hiệu quả hơn", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nói.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng nhấn mạnh, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phải bắt đầu từ chính mình, đổi mới cách đặt hàng, tài trợ, đánh giá và hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu; đưa chính sách gần hơn với nhu cầu thực tế, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

"Một quốc gia đổi mới được hình thành từ những con người biết đổi mới và những tổ chức tạo điều kiện cho đổi mới. Tầm nhìn trăm năm cần bắt đầu bằng những quyết định đúng hôm nay; khát vọng lớn cần được thực hiện bằng những công việc cụ thể, bền bỉ và có kết quả."

Các đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho hay: "Tôi mong tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo hôm nay, mỗi chúng ta sẽ lựa chọn một việc cần thay đổi, một vấn đề cần giải quyết, một sáng kiến cần đưa vào thực tiễn. Mỗi người chủ động hơn một bước, mỗi tổ chức đổi mới thêm một việc, chúng ta sẽ cùng tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước."

Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn dân, toàn diện, đưa các cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo vào thực tiễn để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đặc biệt, sự kiện được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, tạo nền tảng và cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia trong và ngoài nước hội tụ, chia sẻ, kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực qua đó góp phần phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trải nghiệm công nghệ mới tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Qua chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội năm nay nhấn mạnh cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nhà nước kiến tạo môi trường và cơ chế, chính sách thuận lợi; viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực; doanh nghiệp đóng vai trò đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh và thị trường; các tổ chức hỗ trợ, trung gian, quỹ đầu tư và chuyên gia kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống đổi mới sáng tạo.

Tinh thần của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được lan tỏa qua những câu chuyện, góc nhìn và trải nghiệm thực tiễn từ các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Phóng sự về hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ phản ánh những xu hướng nổi bật trên thế giới, đồng thời khắc họa bức tranh đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 nhằm cung cấp căn cứ, bằng chứng để các địa phương ban hành và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo; trao Giải cuộc thi “Sáng kiến Khoa học” năm 2026 nhằm tôn vinh các sáng kiến, giải pháp có khả năng ứng dụng và trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 nhằm ghi nhận những tác phẩm có giá trị về tri thức, học thuật và thực tiễn.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia được kỳ vọng trở thành một điểm kết nối thường niên để các nguồn lực đổi mới sáng tạo trong xã hội gặp nhau và cùng tạo ra giá trị mới; góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội: doanh nghiệp thường xuyên tìm kiếm giải pháp để nâng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; viện, trường tạo ra và đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; cơ quan nhà nước đổi mới phương thức quản lý và phục vụ; người dân chủ động phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống./.

Trong khuôn khổ buổi lễ cũng đã diễn ra không gian triển lãm, trải nghiệm và kết nối có sự tham gia của 150 gian hàng trong nước như Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), BIDV, FPT, Rạng Đông, Meey Group,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)