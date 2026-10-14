Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng yêu cầu TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật

Chiều 14/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp TP HCM nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và trao đổi giải pháp tháo gỡ.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía Sở Tư pháp TP HCM có Giám đốc Sở Nguyễn Thị Hồng Hạnh, các Phó Giám đốc Sở và đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp TP HCM. Ảnh: TU

Nhiều vướng mắc trong xây dựng thể chế, số hóa dữ liệu

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị Sở tập trung báo cáo những vấn đề còn khó khăn, bất cập, nêu rõ kiến nghị và đề xuất giải pháp đối với Bộ Tư pháp, Thành phố. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan sẽ trao đổi trực tiếp, làm rõ từng nội dung để tìm hướng xử lý phù hợp.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, Sở đã tham mưu triển khai Chương trình hành động số 01-CTrHĐ/TU của Thành ủy, cụ thể hóa 7 nhóm nhiệm vụ thành 47 nhiệm vụ trọng tâm. Sở đã góp ý, thẩm định 4.433 dự thảo VB, tăng 2.207 dự thảo so với cùng kỳ năm 2025; đồng thời ban hành 785 VB tư vấn pháp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và phục vụ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

Trong công tác rà soát VBQPPL, Thành phố đã hoàn thành xử lý 1.036/1.572 VB thuộc danh mục cần xử lý, đạt 65,9%. Bên cạnh đó, Sở phối hợp xác định danh mục 61 Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố và 24 quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND Thành phố cần ban hành theo kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách liên quan.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn phát sinh nhiều khó khăn. Công tác số hóa sổ hộ tịch còn khối lượng lớn; một số trường hợp nhân khẩu đặc biệt gặp vướng mắc về giấy tờ, quốc tịch. Việc theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) chưa được phối hợp, cung cấp dữ liệu kịp thời giữa các cơ quan, trong khi kinh phí dành cho theo dõi thi hành pháp luật chưa được bảo đảm.

Ở lĩnh vực bổ trợ tư pháp, cơ sở dữ liệu về thừa phát lại chưa hoàn thiện, khiến việc tiếp nhận, lưu trữ vi bằng vẫn thực hiện bằng bản giấy. Đối với CC, một số hồ sơ chưa được số hóa, phát sinh tình trạng trùng số CC và khó chỉnh sửa sai sót. Hoạt động đấu giá tài sản cũng gặp vướng mắc về chi phí sử dụng hệ thống trực tuyến, thủ tục ký hợp đồng và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống.

Trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), việc khai thác cơ sở dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu, khiến cơ quan chức năng vẫn phải xác minh thông tin, nguy cơ kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Một số hệ thống của Bộ Tư pháp còn lỗi kỹ thuật, thiếu tính năng tạm dừng hồ sơ quốc tịch trong thời gian chờ thẩm định.

Từ thực tiễn trên, Sở kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu và hệ thống giải quyết TTHC; hướng dẫn thống nhất các quy định còn vướng mắc; điều chỉnh chính sách đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý và hoàn thiện cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý, nhất là người chưa thành niên.

Ông Huỳnh Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM. Ảnh: TU

Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cũng kiến nghị Bộ hướng dẫn thống nhất cơ quan đầu mối theo dõi, thống kê, tổng hợp và báo cáo tình hình THAHC. Theo bà Hạnh, hiện các địa phương phân công nhiệm vụ chưa thống nhất, có nơi giao Sở Tư pháp, có nơi giao cơ quan THA.

Về hoàn thiện pháp luật, Sở đề nghị nghiên cứu quy định công chứng bắt buộc đối với giao dịch đất đai nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân; đồng thời xem xét quy định về điều kiện tập sự hành nghề luật sư đối với trợ giúp viên pháp lý.

Đối với việc xây dựng VB triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố, lãnh đạo Sở cho biết khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn. Sở mong muốn Bộ Tư pháp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng VB, nhất là các quyết định thuộc thẩm quyền UBND Thành phố.

Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Ảnh: TU

Hơn 7 triệu hồ sơ công chứng gây áp lực số hóa

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Công chứng viên (CCV) TP HCM, Trưởng phòng Công chứng số 3, cho biết sau sáp nhập, Thành phố có 12 phòng CC với khối lượng hồ sơ lưu trữ qua các thời kỳ ước tính không dưới 7 triệu hồ sơ, phần lớn chưa được số hóa. Việc số hóa đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí; theo tính toán, các phòng có khối lượng hồ sơ lớn có thể cần ít nhất 6 tháng để thực hiện.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các phòng CC còn vướng mắc về chế độ, chính sách đối với người lao động và quy định CC bắt buộc trong giao dịch bất động sản. Hội CCV TP HCM kiến nghị xem xét kéo dài lộ trình chuyển đổi để các đơn vị có thêm thời gian chuẩn bị.

Ở lĩnh vực đấu giá tài sản, ông Ngụy Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố, phản ánh việc thông báo đấu giá đến đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gặp khó khăn trong những vụ án có hàng chục nghìn người bị hại. Ông cũng nêu lo ngại về khả năng đáp ứng của hệ thống đấu giá trực tuyến do Bộ Công an quản lý trước nhu cầu đấu giá tài sản có giá trị lớn của Thành phố, đồng thời kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc khi triển khai.

Ông Ngụy Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM. Ảnh: TU

Trao đổi về các vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Hải, Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, cho biết quy định liên quan đến CC bắt buộc đối với giao dịch bất động sản cần được nghiên cứu đồng bộ với Luật Công chứng và các quy định pháp luật có liên quan. Những ý kiến, vướng mắc trong quá trình xây dựng chính sách sẽ tiếp tục được xem xét, giải trình trước khi hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền.

Ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, đề nghị Sở Tư pháp chủ động chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết cho việc chuyển đổi phòng CC, không chờ văn bản hướng dẫn mới triển khai. Đối với số hóa hồ sơ, cần nghiên cứu phương án bố trí kinh phí, đồng thời huy động doanh nghiệp có năng lực công nghệ thông tin tham gia hỗ trợ.

Về hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến, các đơn vị cần phối hợp với cơ quan liên quan để khắc phục vướng mắc kỹ thuật, hoàn thiện khả năng kết nối và khai thác dữ liệu. Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS, cũng trao đổi về trách nhiệm thông báo trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản THA và đề nghị cơ quan THA phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong theo dõi, đôn đốc THAHC.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS. Ảnh: TU

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Việc thông báo đấu giá trên môi trường điện tử cần có cơ sở pháp lý phù hợp, đồng thời gắn với nâng cao năng lực của các tổ chức hành nghề đấu giá.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi. Ảnh: TU

Thứ trưởng Bộ Tứ pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong xây dựng, hoàn thiện thể chế; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Tư pháp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn vướng mắc. Công tác rà soát VBQPPL cần được đẩy nhanh, bảo đảm tính đồng bộ. Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin và phát huy vai trò của đội ngũ luật sư, trong đó có các nội dung liên quan đến luật sư công và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tứ pháp Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: TU

Đại diện Cục Hành chính tư pháp cũng đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ tịch trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC. Các đơn vị cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong xác minh hồ sơ, vận hành phần mềm và giải quyết thủ tục về hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận kết quả công tác và nỗ lực của Sở Tư pháp TP HCM trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về tư pháp.

Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của công tác hoàn thiện thể chế, trong đó có việc xây dựng, cụ thể hóa các quy định liên quan đến các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố. Sở Tư pháp cần phát huy vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các sở, ngành ngay từ đầu, bảo đảm đúng quy trình xây dựng văn bản và tổng hợp đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan.

Đối với công tác rà soát VBQPPL phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bộ trưởng yêu cầu gắn kết quả rà soát với phương án, lộ trình xử lý cụ thể. Những nội dung liên quan đến VB cấp trên đang được sửa đổi cần được theo dõi tiến độ để xử lý đồng bộ, tránh sửa đổi thiếu thống nhất hoặc không đúng thời điểm.

Về chế định luật sư công, Bộ trưởng lưu ý cần triển khai chặt chẽ, thận trọng, gắn với yêu cầu công việc cụ thể, tránh dàn trải. Trong quá trình thực hiện, Sở Tư pháp cần tiếp tục trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc để có hướng xử lý phù hợp.