Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về công tác tư pháp, thi hành án dân sự

Đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Chủ trì buổi làm việc có Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Tham dự còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp tại buổi làm việc chiều 14/10 với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Ảnh: TU

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy cho biết, Thành phố đang tập trung tháo gỡ những khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các phòng công chứng. Các vấn đề đặt ra gồm chế độ, chính sách đối với công chứng viên và người lao động; quản lý khối lượng hồ sơ lưu trữ lớn; xác định trách nhiệm kế thừa sau chuyển đổi.

Theo ông Bảy, các phòng công chứng đang lưu trữ khối lượng hồ sơ lớn, có đơn vị trên 1 triệu hồ sơ. Vì vậy, quá trình chuyển đổi cần làm rõ quy trình bàn giao, tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Việc này phải bảo đảm quyền lợi của công chứng viên, viên chức, người lao động, đồng thời hạn chế nguy cơ thất lạc hồ sơ, tài liệu.

Về công tác THADS, lãnh đạo UBND TP HCM cho biết vẫn còn trường hợp cơ quan thi hành án và các bên liên quan chưa thống nhất về việc người phải thi hành án đã hoàn thành nghĩa vụ hay chưa. Thành phố đề nghị có hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xác định việc hoàn thành nghĩa vụ và kết thúc thi hành án, bảo đảm áp dụng thống nhất trong thực tiễn.

Liên quan đến các vụ việc có tài sản, dự án đang được theo dõi, chỉ đạo, Thành phố đã chủ động rà soát, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thành phố tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, xử lý tài sản và những nội dung cần xin chủ trương.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy phát biểu. Ảnh: TU

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận sự phối hợp của TP HCM trong công tác tư pháp, xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bộ trưởng trao đổi về việc triển khai các chính sách phát triển đội ngũ luật sư, nhất là thí điểm chế định luật sư công; công tác phối hợp xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn; tổ chức thi hành án dân sự và thi hành án hành chính.

Liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, TP HCM đã triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, cụ thể hóa những cơ chế, chính sách được giao. Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng xây dựng văn bản hướng dẫn, tạo cơ sở để các chính sách được triển khai đồng bộ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết, UBND Thành phố đã chỉ đạo xây dựng sơ đồ, phân kỳ tiến độ thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đến nay, HĐND TP HCM đã thông qua 24 Nghị quyết phục vụ việc tổ chức thi hành luật.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, việc tổ chức triển khai Luật Phát triển đô thị là khâu khó, yêu cầu TP HCM khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TU

Đối với công tác THADS, Bộ trưởng yêu cầu nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý những vụ việc phức tạp. Thành phố cần tiếp tục quan tâm tổ chức thi hành các bản án hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Về chuyển đổi số, TP HCM đã hoàn thành số hóa, cập nhật khoảng 13,47 triệu dữ liệu hộ tịch lên cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp; xử lý, làm sạch hơn 400.000 dữ liệu sai lệch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thành phố cũng duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tỷ lệ khoảng 99%, đồng thời triển khai các dịch vụ công liên thông như khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú và mai táng phí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cảm ơn các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã quan tâm, phối hợp với Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ông đề nghị Bộ tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể đối với các vụ việc thi hành án, nhất là những vấn đề liên quan đến xử lý tài sản; làm rõ căn cứ pháp lý và phương án xử lý từng trường hợp để địa phương có cơ sở triển khai.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: TU