Trong thư gửi thầy Nguyễn Xuân Khang, 77 tuổi, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trân trọng ghi nhận những đóng góp của thầy đối với giáo dục và trẻ em vùng khó khăn.

Bộ trưởng đánh giá cao việc thầy Khang dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng và trao tặng trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc, một ngôi trường khang trang, hiện đại dành cho học sinh vùng cao nguyên đá.

Ông cũng nhắc đến những hoạt động thiện nguyện mà thầy Khang cùng tập thể trường Marie Curie Hà Nội bền bỉ thực hiện, trong đó có việc nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ mất người thân, chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ quét tại Làng Nủ, Lào Cai.

Theo Bộ trưởng, những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái và tình thương sâu nặng của người thầy dành cho trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi. Thay mặt ngành Giáo dục, ông gửi tới thầy Khang lời cảm ơn chân thành, sâu sắc.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ xúc động khi thầy Nguyễn Xuân Khang dành tâm huyết, nguồn lực xây dựng và trao tặng một ngôi trường cho Mèo Vạc, Tuyên Quang.

"Điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy gửi gắm trong đó", Bộ trưởng viết. Ông tin rằng ngôi trường sẽ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em.

Tối 20/11, thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ sự xúc động khi nhận được thư của Bộ trưởng đúng ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 21/11, thầy sẽ vượt quãng đường khoảng 450 km lên Mèo Vạc để dự lễ khánh thành và bàn giao ngôi trường.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc. Ảnh: Fanpage nhà trường

Thầy Nguyễn Xuân Khang là người sáng lập trường Marie Curie Hà Nội. Những năm qua, bên cạnh việc xây dựng trường học tại Mèo Vạc, thầy còn dành nhiều nguồn lực hỗ trợ giáo dục địa phương.

Năm 2022, trường Marie Curie tổ chức dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.600 học sinh lớp 3 ở Mèo Vạc và duy trì chương trình đến khi các em hoàn thành bậc tiểu học.

Cuối tháng 11/2023, trước tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh tại địa phương, thầy Khang dành 6-12 tỷ đồng hỗ trợ 30 sinh viên người địa phương theo học đại học chuyên ngành này. Mỗi sinh viên được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng trong suốt 4 năm học.