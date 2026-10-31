Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi 6 nhóm vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi, làm rõ 6 nhóm vấn đề trọng tâm.

6 vấn đề trọng tâm

6 vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục, gồm: cơ sở vật chất trường, lớp; biên chế và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; chương trình, sách giáo khoa; thi cử và tuyển sinh; an toàn trường học; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, đây là 6 vấn đề quan trọng, có tính trọng tâm đối với ngành Giáo dục và Đào tạo. Ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị nhằm hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục và các bộ, ngành triển khai thực hiện.

Những nội dung này cũng được nhấn mạnh trong các nghị quyết của Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ, tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản của giáo dục: mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng, an toàn; đồng thời phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Toàn cảnh phiên họp sáng 31/10 - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Bảo đảm đủ trường, lớp và giáo viên

Trao đổi về cơ sở vật chất trường, lớp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, quan điểm của Luật Giáo dục và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, tiến tới phổ cập giáo dục THPT và tương đương, bảo đảm mọi người dân ở các địa phương đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng. Vì vậy, việc xây dựng đủ trường, lớp và bảo đảm đủ giáo viên là yêu cầu quan trọng.

Trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị trường, lớp; đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo danh mục Bộ ban hành, gắn với yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua đã triển khai và khánh thành 108 trường (giai đoạn 1). Trong giai đoạn 2, chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện. Bộ trưởng đồng tình với ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc nghiên cứu mở rộng mô hình trường này tại những địa bàn khó khăn, không chỉ giới hạn ở khu vực biên giới.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ GD&ĐT đã xây dựng, đề xuất các tiêu chí và kiến nghị thứ tự ưu tiên để các địa phương đầu tư xây dựng trường, lớp, trang bị cơ sở vật chất, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho người dân.

Sắp xếp đội ngũ, bổ sung biên chế giáo viên

Về đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, sau quá trình sắp xếp, gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được chuyển sang thực hiện nhiệm vụ dạy học, góp phần giảm tình trạng thiếu giáo viên.

Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương sắp xếp đội ngũ giáo viên, thực hiện điều chuyển, luân chuyển giữa các địa bàn nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Bên cạnh đó, Bộ đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức giáo viên trên trường, lớp; đồng thời yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ, chính xác số lượng đội ngũ nhà giáo trên cơ sở dữ liệu toàn ngành. Đây sẽ là căn cứ để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế, tạo điều kiện tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới.

Đối với ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về thực hiện chế độ hợp đồng với nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, Bộ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn. Việc triển khai thuộc thẩm quyền của địa phương, trên cơ sở xem xét, xây dựng chế độ, chính sách phù hợp.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi tại phiên thảo luận của Quốc hội - sáng 31/10.

Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2028 - 2029

Liên quan đến chương trình và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thông tin về lộ trình triển khai: trong năm 2026, hoàn thành việc sửa đổi chương trình; năm 2027, hoàn thành sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa; từ năm học 2028 - 2029, đưa vào sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học 2028 - 2029, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho học sinh, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Nâng cao chất lượng thi cử, bảo đảm an toàn trường học

Về thi cử và tuyển sinh, Bộ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đánh giá, rà soát các vấn đề giáo dục từ thực tiễn. Trong thời gian tới, Bộ sẽ triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng thi cử, đồng thời tăng cường kiểm soát, phòng, chống gian lận và tiêu cực.

Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Đối với vấn đề an toàn trường học, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú cho học sinh để chuẩn bị ban hành.

Liên quan đến an toàn trên không gian mạng và phòng, chống bạo lực học đường, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã có chỉ đạo; Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của các bên, gồm nhà trường, nhà mạng và đơn vị cung cấp dịch vụ, trong bảo vệ học sinh trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường” nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường; xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình, địa phương và các bên liên quan, góp phần bảo đảm kỷ cương học đường.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Về đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang triển khai nhiều đề án nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược”. Chính sách này tạo tác động tích cực, góp phần thu hút sinh viên theo học các ngành thuộc lĩnh vực ưu tiên.

Đối với các ngành Công nghệ sinh học và Nông nghiệp, Bộ trưởng nhìn nhận, đây là những ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt được hưởng chính sách học bổng. Đồng thời, theo nghị định về cơ chế đặt hàng đào tạo theo đầu ra, các địa phương và bộ, ngành có thể chủ động đặt hàng đào tạo căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của mình.

Minh Phong