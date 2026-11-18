Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn gửi thư chúc mừng, tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục; đồng thời khẳng định quyết tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong thư, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày lễ ý nghĩa của ngành.

Bộ trưởng nhấn mạnh, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, từ những năm tháng kháng chiến đến công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, các thế hệ nhà giáo luôn bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần hình thành nhân cách và khơi dậy khát vọng cho các thế hệ người Việt Nam. Những thành tựu của nền giáo dục cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước đều ghi dấu những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo.

Đáng chú ý đề cập đến bối cảnh năm học hiện nay, Bộ trưởng cho biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra khi toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, hướng tới những chuyển biến tích cực và thực chất.

Theo Bộ trưởng, để đưa các chủ trương vào cuộc sống và tạo ra những thành quả cụ thể, rất cần thời gian, công sức, trí tuệ và sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo trên mọi miền đất nước. Bộ trưởng trân trọng ghi nhận, cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ, đặc biệt là sự bền bỉ, tận tụy của các thầy cô đang công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chia sẻ với những áp lực mà nhà giáo đang phải đối diện trong công việc và cuộc sống. Trong đó, một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; những mong mỏi chính đáng về việc được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp cần được quan tâm, giải quyết.

Bộ trưởng bày tỏ sự thấu hiểu và trân trọng đối với sự điềm tĩnh, bao dung, tận tâm của nhiều nhà giáo, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng. Đây cũng là điều đặt ra yêu cầu phải tăng cường lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn đội ngũ đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý, phối hợp với các cơ quan và địa phương để từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang tạo áp lực không đáng có cho nhà giáo.

Bộ trưởng đồng thời mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của thầy cô; các bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành, cùng nhà trường chia sẻ trách nhiệm giáo dục. Mỗi bước đổi mới cần hướng tới mục tiêu tạo thêm điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề.

Khẳng định niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", cùng hướng tới sự tiến bộ của người học, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra những chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo không chỉ nằm ở những lời tri ân mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hôm nay.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động ngành Giáo dục cùng gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; mong mỗi nhà giáo luôn vững tin, giữ trọn tình yêu nghề và cảm nhận được sự trân trọng, sẻ chia trong mỗi ngày làm nghề.

Trúc Chi (t/h)