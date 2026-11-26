Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Ngọc Việt, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam.

Hội nghị kết nối cử tri phường Thanh Liệt và các xã: Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu HĐND, UBND xã Thanh Oai.

Báo cáo kết quả Kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Việt cho biết, khai mạc ngày 17/10 và kết thúc ngày 21/11, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tiến hành thành 2 đợt với 27 ngày làm việc. Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm,

Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình xem xét tại Kỳ họp thứ ba.

Ông Nguyễn Ngọc Việt báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Thị Thu Dung báo cáo cử tri về kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền với những kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc lần trước.

Hội nghị được nghe bà Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam báo cáo với cử tri về kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền với những kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc lần trước.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, tập trung vào các vấn đề đất đai, thu hồi đất, quản lý đất công, quy hoạch, giao thông và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi tiến độ, kết quả xử lý và thông tin lại với cử tri tại các buổi tiếp xúc tiếp theo.

Đối với kiến nghị thuộc lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng sẽ trực tiếp quan tâm, chỉ đạo giải quyết trên cương vị người đứng đầu ngành.