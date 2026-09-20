Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình loạt vấn đề 'nóng' của giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: PH

Tại phiên họp, người đứng đầu ngành Giáo dục sẽ tập trung vào công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua.

Trong đó, chú trọng các chủ trương, chính sách mới tại Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Nghị quyết 248 về cơ chế đặc thù phát triển giáo dục và Nghị quyết 249 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035.

Các nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận gồm: Chính sách đội ngũ nhà giáo: Đánh giá thực trạng tuyển dụng, quản lý, điều động, biệt phái cán bộ, nhân viên trường học; đồng thời làm rõ các chính sách thu hút nhà giáo công tác tại khu vực khó khăn; Phân luồng và đào tạo nhân lực: Thảo luận việc triển khai mô hình trường trung học nghề, chính sách phân luồng học sinh sau THCS và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng làm rõ những vấn đề được nhân dân quan tâm như công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cùng các giải pháp xây dựng văn hóa học đường và phòng, chống bạo lực học đường.

Phiên giải trình nhằm đánh giá tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn, nhận diện những khó khăn, vướng mắc bước đầu trong tổ chức thực hiện. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực thi pháp luật về giáo dục.