Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Sẽ cung cấp sách giáo khoa miễn phí, dùng chung từ năm học 2028-2029

Quốc hội Khóa XVI

Lộ trình sách giáo khoa miễn phí và siết kỷ luật thi cử

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết của Chính phủ, Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi hoàn thiện đồng bộ chương trình và sách giáo khoa. Cụ thể, trong năm 2026 sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình, năm 2027 hoàn thành sửa đổi bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: QH

Đáng chú ý, người đứng đầu ngành giáo dục cho hay sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho học sinh sớm hơn một năm so với yêu cầu của Nghị quyết Chính phủ.

Về công tác thi cử và tuyển sinh, Bộ trưởng thông tin ngành giáo dục đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Ông cho biết thời gian tới sẽ có những biện pháp để vừa nâng cao chất lượng thi cử, nhưng kiểm soát những gian lận tiêu cực.

“Vừa rồi, chúng tôi đã tham mưu cho Thủ tướng để ban hành một Chỉ thị về tăng cường các biện pháp chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập”, Bộ trưởng nói.

Giải bài toán thiếu giáo viên và kiên cố hóa trường lớp

Trả lời trăn trở của đại biểu về tình trạng thiếu hụt nhân sự, Bộ trưởng cho biết ngành giáo dục đã sắp xếp, chuyển đổi gần 30.000 cán bộ quản lý sang làm nhiệm vụ giảng dạy, góp phần giảm đáng kể áp lực thiếu giáo viên.

Bộ đang yêu cầu các địa phương khẩn trương luân chuyển, điều phối nhân sự để tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ, đồng thời chuẩn bị ban hành Thông tư điều chỉnh định mức nhà giáo, hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành làm căn cứ đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung biên chế tuyển dụng.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lắng nghe ý kiến các đại biểu tại phiên thảo luận về kinh tế- xã hội. Ảnh: QH

Về cơ sở vật chất, hướng tới mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông, Bộ trưởng cho biết ngành giáo dục đang phối hợp triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia, ưu tiên xây dựng trường lớp để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng.

Đặc biệt, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp đã được khai trương trong giai đoạn một và dự kiến sẽ tiếp tục được đánh giá, kiến nghị mở rộng ra các địa bàn khó khăn. Riêng đối với việc hợp đồng với nghệ nhân, nghệ sĩ giảng dạy, Bộ đã có văn bản hướng dẫn và giao thẩm quyền cho địa phương ban hành chính sách phù hợp với thực tiễn.

Sửa quy định để ngăn bạo lực học đường và bảo vệ học sinh trên mạng

Vấn đề an toàn trường học được Tư lệnh ngành giáo dục đặc biệt nhấn mạnh.

Liên quan đến an toàn thực phẩm, ông cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến để sớm ban hành Thông tư quy định về cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú.

Nhằm kiểm soát bạo lực học đường và bảo đảm kỷ cương, Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 80 (năm 2017) để quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương, gia đình và các bên liên quan.

Chia sẻ với quan ngại của đại biểu về an toàn trực tuyến cho trẻ em, Bộ trưởng cho biết đang phối hợp cùng Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý, quy định rõ trách nhiệm bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, bao gồm cả trách nhiệm ràng buộc đối với các nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ.

Về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thông tin ngành giáo dục đang triển khai nhiều đề án nhằm không chỉ nâng cao chất lượng mà còn dịch chuyển cơ cấu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 179 quy định chế độ học bổng ưu đãi nhằm thu hút sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.