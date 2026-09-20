Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói về tiêu cực thi cử, bỏ cộng điểm xét tuyển đại học với IELTS

Sáng 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đã có 24 đại biểu Quốc hội nêu các câu hỏi và đề nghị người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo trả lời về vấn đề tiêu cực trong thi cử; bỏ cộng điểm với học sinh giỏi, chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học; thiếu sách giáo khoa...

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội phát biểu. Ảnh: Văn Duẩn.

Trả lời câu hỏi của ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa,Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hộivề việc sử dụng, phát huy hiệu quả 108 trường liên cấp vùng biên giới vừa khánh thành; những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành những "cột mốc mềm thắp sáng niềm tin, tương lai cho vùng biên giới", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, ngoài những thông tư, nghị định đã ban hành, Bộ đã hướng dẫn rất kỹ với những môn hoạt động, toàn diện về công tác tuyển sinh, tài chính, nhân lực. Bộ cũng sẽ tiếp tục đi kiểm tra, đánh giá, rà soát để có những giải pháp tiếp theo.

Trả lời các câu hỏi về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hằng năm với việc cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học; tiêu cực, sai phạm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; giải pháp để đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, phòng ngừa vi phạm thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết tiêu cực xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua ở Tuyên Quang cũng như một số địa phương là một việc rất đáng tiếc.

Theo ông, nguyên nhân đầu tiên, trước hết là ý thức tuân thủ pháp luật. Vì thế, giải pháp là phải xử lý bằng pháp luật một cách nghiêm minh đối với những người liên quan. Bên cạnh đó, có cả nguyên nhân là do cục bộ địa phương khi xảy ra gian lận.

Thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường sự tham gia của các trường đại học, sự giám sát chéo, tăng cường giải pháp công nghệ để giám sát và phát hiện, ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm...

Bộ sẽ tiếp tục cải tiến công tác ra đề thi theo hướng giảm nhẹ nhưng vẫn đánh giá đúng năng lực, kiến thức của học sinh. Kết quả kỳ thi không chỉ phục vụ xét tốt nghiệp mà còn làm căn cứ đánh giá mặt bằng chất lượng giáo dục giữa các địa phương, tác động của chương trình và phương pháp giảng dạy, đồng thời làm căn cứ xét tuyển đại học.

Quan điểm nhất quán của Bộ GD&ĐT là giữ ổn định các chính sách chung lớn, trong đó tuyển sinh phải đảm bảo hai nguyên tắc cốt lõi: Độ tin cậy trong đánh giá đúng năng lực người học và đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh.

Về vấn đề bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (phổ biến là IELTS) và giải học sinh giỏi từ năm 2027, liệu đã được đánh giá tác động hay chưa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định đề xuất bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia trong xét tuyển đại học dựa trên phân tích dữ liệu rõ ràng.

Theo Bộ trưởng, khi một trường, ngành nào đó quy định đầu vào có tiếng Anh, Bộ yêu cầu phải đưa tiếng Anh vào tổ hợp xét tuyển, là tiêu chí xét tuyển chứ không có chuyện xét tuyển bằng các môn học khác (như toán, hóa, sinh) rồi sau đó lại cộng thêm điểm cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh.

Việc cộng thêm điểm tiếng Anh cho các ngành không yêu cầu chuyên môn ngoại ngữ, theo Bộ trưởng sẽ gây bất công khi một năng lực kiến thức được tính hai lần.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giải trình các vấn đề mà đại biểu nêu. Ảnh: Văn Duẩn.

Dẫn chứng thực tế, ông cho biết có những ngành điểm chuẩn rất cao (lên đến 28 điểm) nhưng lại cho phép cộng điểm thưởng chênh lệch tới 1,5 điểm. Điều này khiến hàng nghìn thí sinh đạt điểm thi rất cao (26,5-28 điểm) vẫn không trúng tuyển, chỉ vì không có điều kiện thi các chứng chỉ đắt tiền.

"Đây là việc cấp bách và liên quan đến sự công bằng cần phải sửa ngay", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, mặc dù việc xét chứng chỉ quốc tế (như IELTS) thuộc quyền tự chủ của các trường, nhưng khi xuất hiện sự bất hợp lý, Bộ đã có lộ trình để hạn chế, ví dụ khống chế điểm cộng không quá 10%.

Dù vậy, Bộ trưởng khẳng định việc học tiếng Anh là cần thiết cho quá trình học đại học và nghề nghiệp sau này, không hề lãng phí. Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện quy chế.