Hỗ trợ học phí, bữa ăn bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình

Chiều 27/11, phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29 của Trung ương và sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: QH

Trong đó, chính sách miễn, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Các chính sách về giáo dục bắt buộc và phổ cập, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, tiếp tục được luật hóa và triển khai mạnh mẽ.

“Việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và nhân sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập, giúp thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Phân cấp tuyển dụng và bố trí giáo viên giúp các địa phương chủ động bổ sung đội ngũ cho những môn học, cấp học và địa bàn còn thiếu”, Bộ trưởng cho hay.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, việc mở rộng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình giúp mở rộng không gian phát triển, tạo động lực để các trường đại học chủ động hơn trong đào tạo, phát triển đội ngũ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đồng thời, công tác tuyển sinh tiếp tục được đổi mới, chuyển đổi số, công khai và kiểm soát chuẩn đầu vào. Năm 2026, các ngành STEM chiếm 33,6% tổng số người nhập học đại học; hơn 100 chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược được triển khai.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu. Ảnh: QH

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra. Trong đó, hệ thống chính sách dù đã tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nâng cao.

Nội dung quan trọng khác, theo Bộ trưởng, tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Chế độ, chính sách cho nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ và kịp thời, nhất là chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Giáo dục.

“Cùng với cải thiện đãi ngộ, cần rà soát nhu cầu đến từng môn học, tuyển dụng trong số biên chế được giao và bố trí giáo viên dạy liên trường ở nơi phù hợp”, Bộ trưởng nêu rõ.

Đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả

Cũng theo ông Hoàng Minh Sơn, luật đặt ra mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Trong việc này, cần theo dõi cả chi thường xuyên và phân định rõ vốn đầu tư phát triển dựa trên nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng nguồn vốn.

“Dữ liệu tài chính đầu tư và tài sản hiện còn phân tán, gây khó khăn cho việc xác định ưu tiên và đánh giá hiệu quả phân bổ sau đầu tư”, Bộ trưởng nói.

Các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: QH

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất một số định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá trong giai đoạn 2026 – 2030. Trước tiên là việc đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Theo đó, mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt, trách nhiệm phân cấp cùng với nguồn lực đi kèm.

Nội dung quan trọng khác được Bộ trưởng nhấn mạnh là việc đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành, trình độ và thời điểm. Cơ sở đào tạo đổi mới chương trình và điều kiện thực hành phù hợp…

“Hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ.