Phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 hôm 27/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đi vào thực tiễn, góp phần mở rộng cơ hội học tập, cải thiện thu nhập nhà giáo và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, việc triển khai các chính sách giáo dục thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và bữa ăn nội trú, bán trú góp phần giảm gánh nặng cho gia đình học sinh.

Cùng với đó, việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông và nhân sự hỗ trợ góp phần cải thiện thu nhập, giúp nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề.

Việc phân cấp tuyển dụng, bố trí giáo viên cũng tạo điều kiện để các địa phương chủ động bổ sung đội ngũ ở những môn học, cấp học và địa bàn còn thiếu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn diễn ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Đáng chú ý, chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời, nhất là chính sách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trình bày báo cáo trung tâm, đề dẫn về tình hình thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Quochoi.vn)

Bộ trưởng cho rằng, cùng với cải thiện chế độ đãi ngộ, cần rà soát nhu cầu giáo viên đến từng môn học, thực hiện tuyển dụng trong số biên chế được giao và bố trí giáo viên dạy liên trường ở những nơi phù hợp.

Bên cạnh đó, trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường, lớp, một số địa phương còn lúng túng trong bố trí đội ngũ và cán bộ quản lý. Một số chính sách hỗ trợ người học được quy định tại nhiều văn bản, có sự giao thoa về thẩm quyền, cần được hướng dẫn thống nhất về nhân lực và kinh phí thực hiện.

Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng số cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển. Tại một số đô thị, dân số tăng nhanh dẫn đến thiếu trường học, chỗ học. Trong khi đó, ở vùng khó khăn, nhiều nơi còn thiếu phòng học, thiết bị dạy học và đường truyền.

Các trường nghề, trường đại học cần được mở rộng không gian phát triển, nâng cấp cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng tính toán phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đổi mới quản trị giáo dục, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách

Trên cơ sở những kết quả đạt được và các điểm nghẽn đặt ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề xuất một số định hướng đổi mới chính sách nhằm tạo đột phá cho phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trước hết, cần đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt được, trách nhiệm của từng cấp cùng nguồn lực đi kèm; ban hành các chuẩn và cơ chế giám sát kết quả thực hiện.

Theo đó, địa phương chủ động tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp với nhu cầu trên địa bàn; cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và trách nhiệm giải trình về hoạt động trên cơ sở mục tiêu, dữ liệu.

Về cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và có trọng tâm. Theo quy định, mục tiêu đặt ra là bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, cần theo dõi đồng thời chi thường xuyên và phân định rõ vốn đầu tư phát triển, trên cơ sở nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng nguồn lực. Nguồn vốn, dữ liệu tài chính, đầu tư và tài sản hiện còn phân tán, gây khó khăn trong xác định thứ tự ưu tiên và đánh giá hiệu quả phân bổ sau đầu tư.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, cần ưu tiên vùng khó khăn, các xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh. Với giáo dục nghề nghiệp và đại học, cần tập trung đầu tư cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật theo hướng nhiều cơ sở có thể cùng khai thác.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.