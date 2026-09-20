Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói gì về việc đưa AI vào dạy học sinh tiểu học?

Đại biểu cho rằng, việc dạy AI cho trẻ em quá sớm có thể khiến trẻ trở nên ỉ lại, thụ động, lười suy nghĩ và phụ thuộc quá nhiều vào AI, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tư duy độc lập và nghiên cứu. Trong khi đó, một số quốc gia ở châu Âu cũng đã có quy định hạn chế trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận với các chatbot AI hoặc mạng xã hội.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ có hướng dẫn gì về nội dung, phương pháp, cách thức và phạm vi đối tượng giảng dạy AI trong các trường học, đặc biệt là ở cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trả lời tại phiên giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng khung năng lực AI, khung năng lực số và hướng dẫn triển khai.

Khẳng định AI là một công cụ và không thể né tránh việc AI xuất hiện, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, việc dạy học sinh không phải để học sinh lạm dụng, không phải đào tạo về kỹ năng AI mà giáo dục để học sinh ngay từ nhỏ có kiến thức, hiểu biết và nhận thức về việc tiếp xúc, sử dụng AI có kiểm soát; để gia đình cùng với nhà trường hướng dẫn các em sử dụng đúng mức.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay học sinh đang hằng ngày tiếp xúc với AI, từ việc xem tivi, các nội dung hoạt hình được tạo bằng AI. Vì vậy, cần đưa nội dung này vào giáo dục từ sớm để giảm tác động xấu và phát huy tác động tích cực.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Bộ đã có văn bản hướng dẫn và xây dựng khung năng lực để các nhà trường giáo dục nội dung này từ sớm, giúp phát huy tác dụng tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực.

"Chúng tôi rất ý thức rằng việc sử dụng AI có hai mặt. Nếu làm tốt sẽ rất hiệu quả, nhưng không làm tốt có thể dẫn đến việc học sinh cũng như giáo viên phụ thuộc quá nhiều vào AI, ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển tư duy. Vì vậy, việc giáo dục AI từ sớm cũng nhằm giải quyết thách thức rất lớn này", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Tại phiên giải trình, đại biểu cũng đề cập đến chất lượng suất ăn bán trú. Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện, lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư về quản lý, tổ chức ăn bán trú theo hướng: Trách nhiệm lớn thuộc về địa phương trong việc lựa chọn nhà cung cấp suất ăn cho các nhà trường, để nhà giáo, giáo viên tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Nhà trường chuyển từ vai trò cung cấp suất ăn sang cùng phụ huynh giám sát chất lượng suất ăn bán trú, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Đại biểu nêu câu hỏi tại phiên giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong thời gian sắp tới, nội dung này sẽ được quy định cụ thể để các địa phương, nhà trường thực hiện.

Kết luận phiên giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại phiên giải trình có 24 đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi, nêu vấn đề cụ thể, toàn diện. Bộ trưởng và lãnh đạo các bộ đã trả lời với tinh thần trách nhiệm, làm rõ nhiều nội dung đại biểu đặt ra. Đối với những vấn đề chưa được trả lời đầy đủ, Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ trưởng bổ sung bằng văn bản.

Đối với những văn bản còn có độ trễ, cần tiếp tục khắc phục. Quan tâm, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đội ngũ làm công tác pháp luật nhằm bảo đảm chất lượng các văn bản được ban hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh điều hành phiên giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát kỹ tình trạng thừa, thiếu giáo viên, đặc biệt ở những địa bàn, lĩnh vực tồn tại tình trạng thừa, thiếu giáo viên kéo dài.

Trên cơ sở rà soát, cần xem xét việc điều chỉnh các quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT, đồng thời tính đến tác động của việc sắp xếp trường học, sắp xếp lại đội ngũ, chuyển một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục sang làm giáo viên. Cần đánh giá tổng thể để sau đợt rà soát này có thể xử lý căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên.