Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giải trình trước Quốc hội về nhiều vấn đề được xã hội quan tâm

Kiên quyết tháo gỡ về cơ sở vật chất và tình trạng thừa - thiếu giáo viên

Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quan tâm về vấn đề bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định, bảo đảm đủ trường lớp và đội ngũ giáo viên là yêu cầu số một để tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành giáo dục đã đưa vào vận hành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp trong giai đoạn 1 và đang tích cực chuẩn bị triển khai giai đoạn tiếp theo, ưu tiên tối đa cho các địa bàn khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn giải trình trước Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về nhân sự, sau quá trình sắp xếp tổ chức đã có gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục được điều chuyển sang trực tiếp giảng dạy, góp phần hạ nhiệt tình trạng thiếu giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện thông tư điều chỉnh định mức giáo viên/lớp, đồng thời yêu cầu các địa phương cập nhật chính xác dữ liệu ngành để làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế. Bên cạnh đó, các địa phương được hướng dẫn chủ động thực hiện chế độ hợp đồng đối với nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy thực tiễn.

Lộ trình sách giáo khoa miễn phí và siết chặt kỷ cương thi cử

Chia sẻ là lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, công tác rà soát, sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông được hoàn thành trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thiện bộ sách giáo khoa thống nhất vào năm 2027.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 31-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đó, từ năm học 2028-2029, bộ sách giáo khoa mới sẽ chính thức được đưa vào sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Đặc biệt, học sinh sẽ được cung cấp sách giáo khoa miễn phí sớm hơn một năm so với lộ trình dự kiến ban đầu tại Nghị định của Chính phủ.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng đánh giá và ngăn chặn gian lận thi cử, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống tiêu cực, siết chặt kỷ cương trong thi cử và đánh giá học tập.

Xây dựng trường học an toàn và bứt phá đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược

Trước những lo ngại về an toàn học đường, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến để ban hành thông tư quy định về bữa ăn bán trú, nội trú. Để bảo vệ học sinh trên không gian mạng và phòng chống bạo lực học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an cùng các bộ, ngành đề xuất sửa đổi Nghị định số 80/2017/NĐ-CP (quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường), theo hướng quy định rõ ràng trách nhiệm của nhà trường, gia đình, địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Liên quan tới vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh mục tiêu chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc tham mưu ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (bao gồm cả công nghệ sinh học và nông nghiệp) đã tạo động lực thu hút lớn. Kết hợp với cơ chế đặt hàng đào tạo theo đầu ra vừa được ban hành, các địa phương và bộ, ngành hiện đã có đầy đủ công cụ pháp lý để chủ động phát triển nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tiễn.