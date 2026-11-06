Bộ trưởng Hegseth bảo vệ chương trình nghị sự quân sự của ông Trump

Trong thông điệp video công bố ngày 5/11, ông Hegseth nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Mỹ, được Tổng thống Trump đổi tên thành Bộ Chiến tranh, đang tập trung trở lại vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến. Ông cho biết chính quyền đã xóa bỏ các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), thay thế những lãnh đạo quân sự bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường năng lực răn đe toàn cầu và đẩy mạnh tuyển quân.

Theo ông Hegseth, khoản ngân sách bổ sung ít nhất 350 tỷ USD thông qua một dự luật hòa giải ngân sách là khoản đầu tư mang tính thế hệ, cần thiết để duy trì ưu thế quân sự của Mỹ trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ông kêu gọi tất cả các nghị sĩ Quốc hội ủng hộ đề xuất này, cho rằng việc tái thiết quân đội cần được tiếp tục bất kể những bất đồng chính trị liên quan đến chính sách của chính quyền.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đồng thời khẳng định Washington quyết tâm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Hegseth đang phải đối mặt với sức ép chính trị ngày càng lớn, trong đó có những nỗ lực của các nghị sĩ đảng Dân chủ nhằm luận tội ông. Bác bỏ các cáo buộc, ông cho rằng đây là những động thái mang động cơ chính trị nhằm làm suy yếu các đối thủ và khẳng định sẽ không lùi bước trước sức ép.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie, đại diện bang Kentucky và là người công khai phản đối cuộc xung đột với Iran, đã đệ trình nghị quyết luận tội ông Hegseth hồi tháng 9. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, nghị sĩ này tuyên bố sẽ thúc đẩy Hạ viện bỏ phiếu về các điều khoản luận tội ngay trong tuần tới, trừ khi ông Hegseth từ chức.

Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Bộ trưởng Quốc phòng và các nghị sĩ thuộc cả hai đảng gia tăng liên quan đến hoạt động quân sự, tính minh bạch và chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, ngày 4/11, ông Trump bác bỏ khả năng thay đổi nhân sự lãnh đạo Lầu Năm Góc, khẳng định ông Hegseth đang hoàn thành tốt nhiệm vụ.