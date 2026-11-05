Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha xin từ chức

Cùng ngày, chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu Cơ quan Đường sắt Liên minh châu Âu (ERA) hỗ trợ kỹ thuật để điều tra vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc gần Urda, miền trung Tây Ban Nha, vào ngày 28/10, khiến 69 người thiệt mạng.

Ủy viên châu Âu phụ trách Giao thông Bền vững và Du lịch, xác nhận rằng cơ quan điều tra Tây Ban Nha đã đề nghị ERA hỗ trợ, và ERA sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp kỹ thuật cần thiết. Cuộc điều tra vẫn sẽ nằm dưới sự chỉ đạo và thẩm quyền của các nhà điều tra Tây Ban Nha, với mục tiêu làm sáng tỏ các tình tiết của vụ việc.

Va chạm xảy ra giữa một đoàn tàu cao tốc AVE khởi hành từ Madrid đi Seville và một đoàn tàu Iryo đang di chuyển theo hướng ngược lại. Hai toa tàu được cho là đã trật khỏi đường ray và rơi xuống sườn taluy.

R.G