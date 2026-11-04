Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha từ chức sau thảm kịch tàu hỏa khiến 69 người thiệt mạng

Vụ tai nạn vừa qua được xem là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất tại châu Âu trong thế kỷ này.

Ông Óscar Puente cuối cùng đã đưa ra quyết định từ chức tại phiên điều trần kéo dài trước các nghị sĩ.

Vị bộ trưởng thông báo bản thân không chỉ từ bỏ cương vị lãnh đạo Bộ Giao thông mà còn rút tên khỏi danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử lập pháp sớm ngày 29/11.

Về diễn biến sự việc, vụ tai nạn xảy ra ở làng Urda (cách thủ đô Madrid 130 km về phía nam) khi tàu của nhà nước (Renfe) đâm vào đuôi tàu tư nhân (Iryo) đang dừng đỗ.

Nguyên nhân là do hệ thống an toàn bị hỏng khiến các chuyến tàu trên đoạn đường dài 63 km phải dừng lại, nhưng trung tâm điều khiển lại đưa ra quyết định sai lầm khi vẫn cho phép tàu Renfe chạy tiếp.

Trước khi tuyên bố từ chức, ông Puente đã cam kết khôi phục niềm tin của người dân vào mạng lưới đường sắt cao tốc lớn thứ hai thế giới.

Ông đưa ra các biện pháp an toàn hoàn toàn mới như sử dụng phần mềm cảnh báo tự động và dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát, qua đó giảm thiểu tối đa sai sót của con người.

Đặc biệt, nếu hệ thống an toàn bị lỗi, mọi quyết định điều hành đều phải được hai người cùng xác nhận mới có hiệu lực.

Bên cạnh đó, nhân viên điều khiển cũng sẽ được cải thiện điều kiện làm việc, được sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sức khỏe để tránh tình trạng quá sức.

Ông Puente cũng công bố gói cứu trợ trị giá 30 triệu euro (khoảng 25 triệu bảng Anh) để bồi thường và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.